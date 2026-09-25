Глобальный диалог молодежи проходит в Минске - проект "Модуль" собрал представителей 11 стран

В Минске продолжает работу масштабный образовательный проект "Модуль" молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь".

Инициатива объединила 56 лидеров из всех регионов страны и представителей молодежных структур из 11 зарубежных стран - от России и Китая до Зимбабве и Венесуэлы.

Недельная программа интенсива насыщена мастер-классами, лекциями и дискуссионными площадками с ведущими экспертами. На повестке широкий круг вопросов: от партийного строительства и избирательного суверенитета до идеологической работы и использования искусственного интеллекта в медиасреде.

Иван Казанцев, член Витебского областного штаба молодежного движения "Искра": "Во-первых, это международный диалог молодежи. Это всегда актуально, это всегда необходимо. Во-вторых, это обмен опытом работы со своими сверстниками, со своими друзьями, однопартийцами. В-третьих, это развитие и презентация нашей страны, нашей молодежи, наших талантов, наших умений. Это дает возможность нам взглянуть на мир другими глазами, глазами наших друзей".

Линда Чинамано, представитель Молодежной лиги партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт": "Я приехала из Зимбабве. Беларусь для нашей республики братская страна, где живут потрясающие, гостеприимные и очень трудолюбивые люди. Между лидерами наших государств установлены доверительные отношения. Мы высоко оцениваем белорусский опыт в сфере сельского хозяйства и промышленности. Молодежь здесь имеет большие возможности для развития. Весь полученный опыт и знания мы обязательно применим для процветания нашей страны".

Сегодня молодежь - мощный вектор созидательного развития. Новое поколение готово не просто перенимать опыт лидеров мнений, но и задавать новые тренды. Движение вперед продолжается, и главная искра этого движения - целеустремленность нашей молодежи.