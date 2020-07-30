Глобальное партнерство. Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Специалисты и дипломаты отметили незаменимый вклад Беларуси в борьбу с транснациональной преступностью. Напомним, еще в 2005 году на Саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. Резолюцию приняли на сессии генассамблеи организации в широком круге соавторов, в который вошли 80 государств. Это решение объединило множество отдельных инициатив и преодолело существовавшую разрозненность.