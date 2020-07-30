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Глобальное партнерство. Всемирный день борьбы с торговлей людьми
20 лет конвенции ООН против транснациональной оргпреступности
Специалисты и дипломаты отметили незаменимый вклад Беларуси в борьбу с транснациональной преступностью. Напомним, еще в 2005 году на Саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. Резолюцию приняли на сессии генассамблеи организации в широком круге соавторов, в который вошли 80 государств. Это решение объединило множество отдельных инициатив и преодолело существовавшую разрозненность.
По оценкам специалистов, 70% жертв торговли людьми - женщины и дети
Все эксперты сошлись во мнении - важнейшую роль в решении сложнейшего вопроса играет работа с подрастающим поколением и его просвещение.
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