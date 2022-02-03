Глобальное потепление угрожает мировому рынку кофе

Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Растение очень капризное и зависит от температуры. В погоне за лучшим вкусом фермеры переносят плантации все выше в горы, вырубая леса. Такими темпами, прогнозируют эксперты, уже к середине века огромные сельскохозяйственные территории могут стать непригодными. Климатические условия сказались и на мировом рынке.



В конце 2021-го кофе на бирже подорожал почти до максимума за десять лет (2,5 доллара за фунт), только арабика прибавила в цене 80 процентов.