"Глоток свежего воздуха" - переселенцы из Эстонии рассказали, почему выбрали белорусскую деревню

Современная Беларусь - это страна, где хочется жить, развиваться и растить детей: стабильность, безопасность, качественные продукты, чистота городов, доступная медицина и образование. И это далеко не все, за что сегодня иностранцы выбирают Беларусь. Так, многодетная семья из Эстонии в белорусской деревне осуществляет свои мечты: они уже завели корову, кур и активно возделывают землю.

Глава семейства сознательно променял работу в модном столичном ресторане Эстонии на работу в белорусском колхозе. Он подчеркивает, что цена и ценности - это разные вещи и если что-то не нравится - нужно менять, а не жаловаться.

Беларусь сегодня - как Ноев ковчег. Она притягивает иностранцев, потому что мы сумели сохранить наши ценности и традиции. И им это близко, поэтому они едут к нам. Вот и эстонская семья выбрала белорусскую деревню.

"Был вопрос, чем дети будут заниматься в деревне, какое здесь вообще развитие. Но на самом деле мы очень счастливы, что дети могут постоянно находиться на свежем воздухе. Это так круто! Вот Кирилл уже яйца несет", - радуется молодой отец.

"Мне так нравится, что здесь до сих пор не нужен телефон, а просто открывается калитка, заходят ребята и говорят: "Паша дома?" Вау!" - восхищается простотой Денис Моргунов.

Семья Моргуновых мечтала о доме в сельской местности, своем хозяйстве и том самом чувстве свободы, которое сложно передать словами, но очень хочется купаться в нем каждый день.

Денис Моргунов, переселенец из Эстонии:

"Мы только пересекли границу. И мы выехали на олимпийскую трассу и вот эти просторы, эта широта - вдаль настолько хорошо все просматривается. У меня никогда не было панических атак, но я думаю, на тот момент это была паническая атака. У меня прям такая эмоция была".

"Мы тогда не думали ни о каких переездах. Тогда только зарождалась мечта о том, что мы приобретем свой дом. И мы там начинали копить, и тогда семечка уже была посеяна", - поделился он воспоминанием.

Переселенка из Эстонии Мария Моргунова рассказала, что у ее бабушки была корова, и когда они оказались в деревне, то она тоже захотела завести корову, потому что всегда нравились большие животные плюс еще можно получать молоко.

Кроме белорусских просторов, которые захватили главу семейства, привлекла и возможность без каких-либо препятствий и дополнительных поборов заниматься сельским хозяйством.

Денис Моргунов, переселенец из Эстонии:

"В Эстонии просто так не можешь себе завести корову, потому что будешь платить налог за те газы, которые она производит. Мне искренне жалко фермеров и работников сельского хозяйства в Эстонии, потому что им очень тяжело выживать. Они очень сильно обложены налогом. Здесь мы можем это себе позволить. Сельсовет идет нам навстречу, дает нам участки, где мы можем поставить корову. Только занимайся, это настолько классно".

В Беларуси есть возможность заниматься тем, чем хотим, добавил он.

Важно было не только организовать свое хозяйство и заняться фермерством, но и обустроить свой быт и обучение детей.

В Эстонии таких деревень, как в Беларуси, нет, по большей части - это хуторная система. Каждый хутор расположен вдалеке от цивилизации и не обеспечен необходимой инфраструктурой. В Беларуси Моргуновы смогли найти то, что подходит им.

Мария Моргунова рассказала, что школа для их детей находится в соседней деревне в полутора километрах. Автобус забирает детей, отвозит в садик, вечером возвращает. "Для меня это такой огромный плюс", - радуется женщина.

"Почему белорусская деревня? - рассуждает многодетная мама. - Когда мы жили в квартире в Таллине, мы не знали, кто с нами живет на лестничной площадке. А в деревне, для кого-то это минус, что сплетни и интриги, но я к этому отношусь по-другому. Деревня - это как огромная семья. Про тебя все все знают и ты про всех знаешь. Это интереснее".

История Дениса и Марии заставляет задаться вопросом: а такое действительно возможно? Однако эта семья поставила цель и с трудностями, преодолевая все препятствия, идет к ней. Только послушайте, как можно изменить свою жизнь: раньше говядину ты видел только в виде куска мяса на кухне, а теперь - принимаешь роды у коров.

Денис Моргунов:

"Я по профессии повар, в Таллине в ресторане, отмеченном гидом Мишлен. И люди скажут, что ты закапываешь себя, ты же такой профессионал. Я приехал сюда, мне тоже предлагали много вакансий. Я честно не хочу, я хочу больше проводить времени с семьей. Я пришел к директору нашего большого хозяйства здесь. Он мне тоже предложил вакансию повара. Я сказал, что я хочу больше проводить время с детьми. Можно мне какую-нибудь работу на ферме. На что он мне тоже сказал. Ты вообще понимаешь, что такое ферма? И он мне дал эту возможность. Работа очень сложная физически. У меня ответственная позиция. Я сейчас являюсь оператором в родильном отделении. То есть я принимаю роды у коров".

По его словам, его друзья в недоумении: "Как? Что ты делаешь? Никто не видит вот эту работу. Путь. Люди не представляют просто, через что мы проходим. Через день опускаются руки. Корова не слушается. Курица умерла. Дети непослушны. Еще что-то. Машина сломалась. Просто этого не видно. И мы через это проходим. Через слезы. Бывает через ругань. Через ссоры. Это кошмар, как сложно", - признался он.

Внучка соседей Арина помогает смотреть за маленьким Степаном. "Она берет эту задачу на себя просто так", - отметил Денис.

В дом, в котором живут Моргуновы и который реконструируют, они переехали всей семьей в феврале, в 30-градусные морозы, спасали лишь печка и небезразличные соседи. Но трудности лишь закалили. Дом добротный, деревянный, здесь жила еще бабушка Марии, к которой она приезжала каждое лето на каникулы, поэтому никаких евроремонтов - в память о бабушке, он будет в белорусском стиле. Задача не из простых, но решаемая.

Мария Моргунова показала бабушкину печку, которая спасала их в лютые февральские морозы и старую кровать, которую они восстановили и поставили в детской комнате. Дом они хотят сохранить в старом деревенском стиле.

У новых белорусов, иначе их и не назовешь, семья настолько влюблена в нашу страну, что я не могла не спросить про стереотипы и мифы, которые формируют в отношении нас наши соседи.

"Когда со стороны Литвы подъезжаешь к границе, в 20 километрах где-то есть знак, где написано "Минск". И в скобках "оккупирован Кремлем", - рассказал Денис. "Это может какие-то звоночки дать. Начнешь задумываться, может действительно не стоит ехать. И когда ты приезжаешь уже на литовско-белорусскую границу, там огромная вывеска, где написано, что прежде чем ехать в Беларусь, обязательно задумайтесь, это может быть опасно для вашей жизни, вы можете не вернуться".

"И я столкнулся с той мыслью, что действительно можно не вернуться. Потому что когда ты сам это все увидишь, ты увидишь, что здесь не вакуум. Батька совсем не злой. Он отлично относится к твоим детям. Он дает тебе землю, чтобы ты возделывал ее, пас свою корову. Он поддерживает сельское хозяйство. То я действительно, наверное, не хочу вернуться. И это не потому, что я какой-то предатель и так далее. Я что хотел, то и получил. От Беларуси, действительно, для меня это как глоток свежего воздуха", - резюмировал Денис Моргунов.