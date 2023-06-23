Глубокое принимает спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" - как прошел первый день

В Глубоком сегодня праздничная атмосфера - город принимает спортивно-культурный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу". Символично, что стартовал он в Международный Олимпийский день.



Беларусь как спортивное государство присоединилась к празднованию международного дня. Наша страна продолжает вкладывать в развитие как спорта высших достижений, так и непосредственно в здоровье нации. С Международным Олимпийским днем спортивную общественность поздравил глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Как прошел первый день фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу"? И что готовит второй? Репортаж Марины Романовской (подробности в видео).

"Вытокі. Крок да Алімпу". Большой пресс-тур

Душевно встречает гостей грандиозного спортивно-культурного фестиваля Глубокое. Это город вишневых садов - здесь уже много лет проходит праздник, посвященный сладкой ягоде и город знаменитой сгущенки. Сегодня угощения продегустировали участники пресс-тура. Журналистов и организаторов пригласили и на мастер-класс. Масленый баран - нематериальное культурное наследие нашей страны и бренд района. Здесь его издавна готовят к Пасхе. На столе и сегодня. Специально для "Вытокаў".



Татьяна Тарасевич, зампредседателя Глубокского райисполкома:

Мы очень гордимся тем, что такой замечательный праздник пришел в город Глубокое. Мы очень ждали, готовились. И очень приятно, что этот праздник объединяет как культуру, так и спорт.

Глубокое - город с богатой историей. В честь людей, которые в разное время прославляли его, высажен сквер знаменитых земляков. Еще одна интересная точка для участников пресс-тура. Здесь установлены монументы художнику Язепу Дроздовичу, основоположнику отечественного театра Игнату Буйницкому. Талантливыми жителями славится и современный город. Маляванки с давних времен считались семейным оберегом. Традиции создания расписных ковров бережно хранят в Глубоком и сейчас.



Рисуем храмы наши, озеро наше красивое. Все, что вижу, то и рисую. Вы, корреспонденты, все это освещаете. И мы видим масштабность этого проекта. И как это здорово, что придуман этот фестиваль! Светлана Сковырко, народный мастер Беларуси

О спортивных достижениях рассказали тренеры и воспитанники Глубокской районной детско-юношеской спортивной школы. Здесь ставку делают на футбол, волейбол, греко-римскую борьбу, легкую атлетику. Символично, что в Международный Олимпийский день гости фестиваля присоединились к спортивному флешмобу "Олимпийский день: спорт - для всех!". На стадионе в Глубоком воссоздали атмосферу открытия Олимпийских игр.







Подготовку спортсменов обсудили в первый день фестиваля



В первый день "Вытокаў" в Глубоком внимание и вопросам подготовки спортсменов. Министерство спортас участием специалистов Белгосуниверситета физической культуры и Высшей школы тренеров организовало семинар для представителей спортивных организаций северного региона.

Белорусская олимпийская академия - практикум для педагогов.



Художественный интерактив для гостей

А у маленьких участников фестиваля рекорды еще впереди. Юных жителей города пригласили на художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами", организованный галереей "АртХаос". Рисунок на асфальте нанесла команда профессиональных белорусских художников, а дети помогли его оформить. Кистей и красок хватило всем желающим!

"Крутой фестиваль. Он к нам приехал в первый раз, но я видела рекламу, как было в Барановичах и Слониме".

"Внучка сказала, что будет в забеге участвовать. Замечательно, что в нашу вишневую столицу и "Вытокі" пожаловали!"