"Go to Belarus!": журналисты БТ вскрыли "тоннельную" схему Литвы по вытеснению мигрантов в Беларусь

Беларусь и Литва - две страны, которые когда-то поддерживали конструктивный диалог, а сегодня оказались разделены линией на геополитической карте. Как любят говорить европейские политики, красной линией.

Вместо того чтобы развивать экономические и культурные связи, литовские власти стоят в авангарде антибелорусской кампании, направленной на дискредитацию и подрыв авторитета страны. Однако, помимо лежащих на поверхности причин и поводов введения в отношении Беларуси агрессивной внешней политики, существует менее явный, но принципиально значимый мотив - деньги.

Оказалось, что гибридный конфликт, якобы развязанный белорусскими властями, стал выгодной инвестицией в политику и пребывающую в ныне экономику стран Балтии. Все очень просто - выборы, сопредельные с Беларусью, страны не признали, ввели санкции и запустили цепную реакцию. После того как Беларусь была исключена из проектов международной технической помощи Евросоюза, Минск перестал выполнять функцию миграционного буфера. Как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, государство не будет защищать страны Запада с санкционной петлей на шее.

В ответ европейские соседи, в том числе и Литва, начали массово закрывать пункты пропуска и буквально выпрашивать у Еврокомиссии деньги на якобы оборонные проекты для защиты внешних границ ЕС. Но вот вопрос: защиты от чего? Стоит отметить, что деньги политические элиты соседних стран просят точно не на борьбу с нелегальной миграцией, ведь по так называемому белорусскому миграционному маршруту на территорию ЕС попадает всего 0,5 % от общего числа беженцев. Но почему-то именно миграционная тема послужила поводом обвинить белорусские власти в экзистенциальной угрозе.

Подобные обвинения звучат громко и, очевидно, требуют от литовских властей и спецслужб комментариев. Если уж обвиняете, говорите в чем, ведь денег просто так никто не даст. И здесь Вильнюс проявил чудеса изобретательности, осознав невозможность постоянного получения средств для купирования одной и той же проблемы - миграции. Забор вдоль границ уже построен, камеры и датчики технического контроля установлены. Литва подобно заправскому иллюзионисту извлекает из цилиндра очередную экзистенциальную "угрозу" для всего НАТО - контрабанду сигарет с использованием метеозондов.

Из-за них регулярно закрывался аэропорт в Вильнюсе, а у руководителей силового блока появилась возможность говорить об очередном витке "восточной угрозы" и проверках надежности системы ПВО всего восточного фланга НАТО. Правда, как всем стало известно из официальных заявлений уже бывших членов литовского правительства, широко разошедшихся в СМИ, контрабанда сигарет с использованием метеозондов оказалась курируемой литовскими правоохранителями.

Именно эти люди организовали контрабандную деятельность под покровительством верхушки МВД Литвы, которая решала политическую задачу - демонстрировала "враждебность" белорусских властей ради выкачивания денег у Еврокомиссии. Литовские пограничники зачем-то отвозили метеозонды в район аэропорта, фотографировали и потом писали о причиненном государству ущербе.

Факты задержания сотрудников полиции и погранохраны позволили в последующем вскрыть интересные схемы в литовском МВД. Эти разоблачения в совокупности с иными промахами правительства привели к отставке Кабинета министров. Но не все министры сменились. Теневой куратор гибридных угроз устоял, а вот проблема метеозондов закончилась. Но, как мы уже поняли, гибридная "угроза с Востока" не заканчивается никогда.

Новым изобретением Литвы стала, как ни парадоксально, миграция через тоннели, ведь они создаются не обычными беженцами, а специально завезенными в Беларусь (или не в Беларусь) палестинцами, или вьетнамскими партизанами времен войны во Вьетнаме (или кто там еще умеет строить подземные города?). Оригинально получается. Новому главе МВД Мартинасу Кателинасу приходится преодолевать новую угрозу, но начал новый министр с преодоления другой.

Осознав имиджевую угрозу, исходящую от подчиненного главы погранслужбы, министр предусмотрительно решил не пополнять список отставников, сделав громоотводом токсичную фигуру главного пограничного генерала.

Мартинас Кателинас:

"Генерал внутренней службы Рустамас Любаевас лично сообщил мне, что он не желает более причинять вред государственной границе, и ради репутации и престижа Службы безопасности решил уйти в отставку с поста командира пограничной охраны. После инцидента на границе возникли серьезные вопросы не только о том, была ли информация предоставлена вовремя, но и деталях самого происшествия".

К слову, пограничный генерал является тем еще политическим долгожителем - он возглавлял погранслужбу при власти пяти министров внутренних дел. Да вот новая гибридная угроза - палестинцы, роющие тоннели - решили судьбу главы погранслужбы, попытавшись затащить литовского пограничника в тоннель для доставки в Беларусь. Точнее, не палестинцы, а стечение обстоятельств, позволившее главе МВД утверждать о некомпетентности своего пограничного подчиненного.

В начале сентября 2026 года на белорусско-литовском участке границы обнаружили тоннель, который, предположительно, ведет с территории Литвы. Обнаружен он был не случайно. Фотоловушка, скрыто установленная на одном из участков, зафиксировала, как прямо из-под земли появляются люди и убегают вглубь территории Беларуси. После того как пограничники получили изображение с фотоловушки, были организованы поисковые мероприятия, по итогам которых недалеко от тоннеля была обнаружена группа беженцев. В ходе их опроса и осмотра территории пограничники получили исчерпывающую информацию, которая указывает на то, что тоннель, через который проникли беженцы, был вырыт. Пока этот вопрос оставим без ответа.

Перед этим разберемся с миграционным кризисом. Неужели они впрямь свободно разгуливают по Беларуси? Никто их не контролирует или даже способствует противоправной деятельности? К сожалению, именно так и заявляют европейские партнеры. В реальности ситуация обстоит совсем иначе.

"Сотрудники 5-го управления (по городу Минску), ГУБОПиК МВД и силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконного въезда, пребывания и транзита иностранных граждан через территорию Беларуси. Установлено, что в противоправной деятельности участвовали четверо выходцев из Ближнего Востока. Они не имели регистрации на территории страны и не работали. На протяжении двух лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии с территории Российской Федерации в Беларуси", - сообщил представитель ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Горегляд.

Владимир Горегляд

Используя личные автомобили, задержанные доставляли нелегалов в Минск, а при необходимости организовывали переход государственной границы вне установленных пунктов пропуска - через лесные массивы и реку. В мае и июне 2026 года злоумышленники организовали незаконный въезд и пребывание в Минске не менее 19 граждан Афганистана. Свои услуги они оценивали в 150-400 долларов за рейс.

В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело. На данный момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы. "МВД напоминает, что Беларусь открыта для иностранных гостей, но нарушения требований миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа по выявлению и пресечению подобных фактов будет продолжена", - добавил представитель ГУБОПиК МВД Беларуси.

11 октября 2026 года в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола, управления надзорно-исполнительной деятельности МВД и минского ОМОНа из ОАЭ экстрадировали гражданина Республики Мадагаскар, находившегося в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в организации незаконной миграции.

В июне 2024 года злоумышленник, действуя с группой лиц, организовал незаконное пребывание в Беларуси и дальнейший выезд в Евросоюз вне погранпереходов 13 иностранцев - граждан Бурунди, Камеруна, Каморских островов и Нигерии. Передали фигуранта в аэропорту Дубая и доставили в Минск.

По данным МВД Республики Беларусь, ежегодно ликвидируются от 40 до 60 каналов нелегальной миграции. По информации Госпогранкомитета Беларуси, за период с 2021 по 2025 пограничная служба вскрыла и пресекла 129 каналов нелегальной транзитной миграции, задержали 296 организаторов и пособников.

Получается, белорусские силовики борются с нелегальной миграцией? Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, миграция всегда была фактом для Европы, и она всегда им останется. Но, видимо, что-то пошло не так, и европейские лидеры все-таки решили побороть этот процесс.

Но вернемся к ситуации на белорусско-литовской границе. Казалось бы, зачем литовским коллегам может понадобиться тоннель? Причин может быть нескольким. Во-первых, после того, как тоннель будет вырыт, никто уже не докажет, кто именно это сделал, а, значит, к такому месту можно привезти делегацию из Нидерландов, Германии или любой другой страны, которая впоследствии приедет домой и напишет документ, где выразят глубокую озабоченность происходящим на внешних рубежах ЕС. Далее документ станет обоснованием необходимости выделения Литве экономической помощи для борьбы с гибридной агрессией.

С точки зрения литовских пограничников, тоннель, ведущий в Беларусь, выглядит следующим образом - ошкуренные бревна для укрепления стен лежат аккуратными штабелями, насыпана гора песка, который явно скидывали туда, когда рыли тоннели, земля вокруг плотно истоптана. Получается, что когда беженцы вылезли из тоннеля в Литве, то сразу же начали его укреплять.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Для понимания: выход из тоннеля выглядит так, но кто будет разбираться? Факт обнаружения зафиксировали, в СМИ опубликовали, в Еврокомиссию доложили. А дальше вы уже знаете.

Настоящий выход из тоннеля

Не исключено, что после выхода этого специального репортажа литовские силовики сделают работу над ошибками и начнут рыть правильные тоннели.

Итак, тоннель обнаружили, точнее, не сам тоннель - людей, которые буквально появились из-под земли. Далее на информацию, полученную от местных жителей о движении группы неизвестных, реагирует наряд и задерживает их.

Уже во время их опроса и выяснения обстоятельств нахождения на территории Беларуси в телефоне одного из беженцев обнаружили видео с избиениями. Из разговора с задержанными выяснилось, что с мешками на голове их привезли на границу, забрали деньги, кому-то разбили телефоны и приказали спуститься в яму. Они очень испугались, что их собираются там закопать, и отказывались туда спускаться. После этого человек в темно-зеленой форме развернул телескопическую дубинку и стал бить беженцев, при этом он все время кричал "Go to Belarus!". Получается, что процесс вытеснения беженцев на территорию сопредельной страны через границу теперь проходит под землей.

Еще одна, казалось бы, незначительная деталь, на которую поначалу даже не обратили внимания. Сами беженцы, когда в разговоре вспоминали, как их избивали литовские силовики, упомянули: тот, кто их вез к границе, и те, кто встречал, абсолютно разные люди. Форма вроде бы один в один, были шевроны на кепках, но поведение абсолютно отличалось. Люди у самой границы оказались на редкость жестокими, били без разбора. Один из беженцев разглядел шеврон меча и молнии.

Поискав информацию в интернете, нашли похожий шеврон. Оказалось, он указывает на принадлежность сотрудников к элитному тактическому подразделению специального назначения, действующему в составе литовской погранохраны. В компетенцию этого специального назначения входит ликвидация гибридных угроз. Также внимательно изучили само видео, которое было обнаружено в телефоне беженцев.

Первая деталь сразу не бросается в глаза - телескопическая дубинка, которой бьют беженцев. Вот та дубинка с официальных ресурсов. Для литовских пограничников она является стандартным элементом тактического снаряжения. Она удобна тем, что в сложенном виде занимает мало места на поясе, но при необходимости мгновенно раскладывается.

Первая деталь сразу не бросается в глаза - телескопическая дубинка, которой бьют беженцев. Вот та дубинка с официальных ресурсов. Для литовских пограничников она является стандартным элементом тактического снаряжения. Она удобна тем, что в сложенном виде занимает мало места на поясе, но при необходимости мгновенно раскладывается.

И еще менее заметная деталь - в самом тоннеле видна ручка какого-то инструмента - это оказалась ручная пила известного польского бренда, который специализируется на производстве и продаже строительного инструмента, садовой техники и сопутствующих товаров, активно продающихся в том числе в Литве.

Курируется процесс рукотворного создания "угроз" в литовском правительстве еще одним политическим долгожителем - экс-заместителем директора Департамента государственной безопасности Литвы, экс-советником по национальной безопасности президента Литвы, непотопляемым министром иностранных дел Кястутисом Будрисом. Судя по тому, что с 1 января 2027 года наступает период председательства Литвы в Совете ЕС (а в числе приоритетов в сфере безопасности новым главой МВД анонсированы защита внешних границ ЕС и устойчивость к гибридным "угрозам") до июля "восточная угроза в Европе" никуда не денется.

Как мы помним, в Литве гибридные угрозы не заканчиваются. Как только разоблачается одна, изобретается следующая. Такая вот незамысловатая политика безопасности, обеспечивающая финансовую стабильность литовского истеблишмента, пока все больше рядовых литовцев ищут счастье в благополучных европейских странах.

Вернемся к вопросу, кто же все-таки роет тоннели и кому это может быть выгодно? И оставим его без ответа, ведь и так все понятно. Но пока в адрес Беларуси звучат беспочвенные обвинения в инструментализации миграции, белорусские правоохранители продолжают пресекать каналы организации незаконной миграции и привлекать к ответственности организаторов трансграничной преступности.