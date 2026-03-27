Год ярких идей и новых возможностей - Минск стал молодежной столицей 2026 года

Второй день активная и талантливая молодежь со всей страны живет в ритме Минска, который официально стал молодежной столицей Беларуси.

Насыщенная программа отразила лучшие грани юных белорусов. Мастер-классы, круглые столы, общение с экспертами. Говорили о важном: от цифровой безопасности до сохранения семейных традиций. В каждой сфере молодежь предлагает инициативы.

Школьники, студенты, спортсмены, художники. Они же - лидеры молодежных движений, общественных организаций и творческих объединений. Разные судьбы и стремления, но едины в одном - любовь к родине и желание сделать будущее ярче.

Минск стал молодежной столицей 2026 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7329f27-ead9-44ad-b270-fb38ed5fdfe3/conversions/5bb961ac-f062-4a8c-b460-e272cf154a1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7329f27-ead9-44ad-b270-fb38ed5fdfe3/conversions/5bb961ac-f062-4a8c-b460-e272cf154a1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7329f27-ead9-44ad-b270-fb38ed5fdfe3/conversions/5bb961ac-f062-4a8c-b460-e272cf154a1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7329f27-ead9-44ad-b270-fb38ed5fdfe3/conversions/5bb961ac-f062-4a8c-b460-e272cf154a1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 18 % населения нашей страны - молодежь. Больше всего (почти 400 тыс.) проживает в Минске. А в этом году официально город объявлен молодежной столицей Беларуси.

"Для молодежи Минска всегда были и остаются открытыми все дороги. Благодаря нашему Президенту подрастающему поколению в Беларуси уделяется такое внимание, которого, мне кажется, нет ни в одной другой стране", - уверен активист БРСМ Данила Полянский.

"Минск - это столица нашей страны, и здесь сконцентрировано большое количество молодежи. Ребята обучаются в техникумах, колледжах и университетах", - отметил начальник главного управления спорта Мингорисполкома Максим Воропай.

Более 300 участников со всей страны объединила двухдневная программа церемонии запуска республиканского проекта "Минск - молодежная столица Республики Беларусь - 2026" и отразила лучшие грани молодых белорусов.

"Такой значимый объект, как этот музей, останется на века. И мои дети, и внуки будут с гордостью рассказывать, что их мама и бабушка приложила руку к знаковой всебелорусской молодежной стройке 2026 года", - поделилась рассуждениями девушка.

Минск стал молодежной столицей 2026 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dab611b3-5474-41ff-910e-2e1b85daf04d/conversions/b8d76fc8-946e-4e53-be7d-f2b4355c50a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dab611b3-5474-41ff-910e-2e1b85daf04d/conversions/b8d76fc8-946e-4e53-be7d-f2b4355c50a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dab611b3-5474-41ff-910e-2e1b85daf04d/conversions/b8d76fc8-946e-4e53-be7d-f2b4355c50a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dab611b3-5474-41ff-910e-2e1b85daf04d/conversions/b8d76fc8-946e-4e53-be7d-f2b4355c50a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для меня это честь от города Кричев принять участие. Значимый объект. Мы знаем, что здесь работал и глава государства. Я горжусь, что я здесь тоже поработал, принял участие, вложил какую-то частичку своей силы на строительство этого знакового объекта", - сказал парень.

А еще готовы предлагать и обсуждать. И голос их слышен. В Палате представителей и Совете Республики сегодня делились мыслями и планами, задавали вопросы, вносили предложения по будущим проектам. Ведь молодежная политика - наш государственный приоритет.

Артем Левицкий, курсант Белорусской государственной академии авиации:

"Это честь, которая нам выпала. Мы должны сделать на таком уровне, как в авиации говорят, на космическом. Поэтому мы взлетаем. Мы вчера дали большой старт вечера на дискотеке и будем продолжать в течение всего года".

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Меритократия - власть умных в Беларуси создается по белорусским лекалам. Без чужого "умничания", без чужих смыслов, а исходя из наших национальных интересов, исходя из того, что у этих людей одно белорусское солнце, одно белорусское небо и одна белорусская земля".

Будущее страны - активные, трудолюбивые, интересные

И на своей земле белорусская молодежь демонстрирует видение будущего страны - от энергетики и промышленности до IT, медицины и соцсферы. В свою очередь от государства - поддержка одаренных, льготы при поступлении и на первом рабочем месте, стипендии Президента. В топе сфер с самой высокой долей молодых работников: услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, творчество, спорт и отдых, а также торговля.