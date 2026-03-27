Год ярких идей и новых возможностей - Минск стал молодежной столицей 2026 года
Второй день активная и талантливая молодежь со всей страны живет в ритме Минска, который официально стал молодежной столицей Беларуси.
Насыщенная программа отразила лучшие грани юных белорусов. Мастер-классы, круглые столы, общение с экспертами. Говорили о важном: от цифровой безопасности до сохранения семейных традиций. В каждой сфере молодежь предлагает инициативы.
Школьники, студенты, спортсмены, художники. Они же - лидеры молодежных движений, общественных организаций и творческих объединений. Разные судьбы и стремления, но едины в одном - любовь к родине и желание сделать будущее ярче.
Около 18 % населения нашей страны - молодежь. Больше всего (почти 400 тыс.) проживает в Минске. А в этом году официально город объявлен молодежной столицей Беларуси.
"Для молодежи Минска всегда были и остаются открытыми все дороги. Благодаря нашему Президенту подрастающему поколению в Беларуси уделяется такое внимание, которого, мне кажется, нет ни в одной другой стране", - уверен активист БРСМ Данила Полянский.
"Минск - это столица нашей страны, и здесь сконцентрировано большое количество молодежи. Ребята обучаются в техникумах, колледжах и университетах", - отметил начальник главного управления спорта Мингорисполкома Максим Воропай.
Более 300 участников со всей страны объединила двухдневная программа церемонии запуска республиканского проекта "Минск - молодежная столица Республики Беларусь - 2026" и отразила лучшие грани молодых белорусов.
"Такой значимый объект, как этот музей, останется на века. И мои дети, и внуки будут с гордостью рассказывать, что их мама и бабушка приложила руку к знаковой всебелорусской молодежной стройке 2026 года", - поделилась рассуждениями девушка.
"Для меня это честь от города Кричев принять участие. Значимый объект. Мы знаем, что здесь работал и глава государства. Я горжусь, что я здесь тоже поработал, принял участие, вложил какую-то частичку своей силы на строительство этого знакового объекта", - сказал парень.
А еще готовы предлагать и обсуждать. И голос их слышен. В Палате представителей и Совете Республики сегодня делились мыслями и планами, задавали вопросы, вносили предложения по будущим проектам. Ведь молодежная политика - наш государственный приоритет.
Артем Левицкий, курсант Белорусской государственной академии авиации:
"Это честь, которая нам выпала. Мы должны сделать на таком уровне, как в авиации говорят, на космическом. Поэтому мы взлетаем. Мы вчера дали большой старт вечера на дискотеке и будем продолжать в течение всего года".
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Меритократия - власть умных в Беларуси создается по белорусским лекалам. Без чужого "умничания", без чужих смыслов, а исходя из наших национальных интересов, исходя из того, что у этих людей одно белорусское солнце, одно белорусское небо и одна белорусская земля".
Будущее страны - активные, трудолюбивые, интересные
И на своей земле белорусская молодежь демонстрирует видение будущего страны - от энергетики и промышленности до IT, медицины и соцсферы. В свою очередь от государства - поддержка одаренных, льготы при поступлении и на первом рабочем месте, стипендии Президента. В топе сфер с самой высокой долей молодых работников: услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, творчество, спорт и отдых, а также торговля.
Статус молодежной столицы присваивают городам нашей страны уже более десяти лет. В этот раз у проекта появился свой талисман - еж по имени Минченок. На протяжении всего года Минску отведена ведущая роль в реализации молодежной политики, поддержке инициатив и создании новых площадок для самореализации.