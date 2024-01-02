3.34 RUB
3.49 USD
3.67 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Год серьезных политических решений и важных международных встреч - таким белорусы запомнили 2023-й
Президент
Все
Торговля между Беларусью и Россией достигнет 60 млрд долларов и обновит исторический максимум
Что на повестке дня в СГ и в отношениях с Россией? Лукашенко сверился с белорусской делегацией
6 декабря в Минске пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства
В Союзном государстве уже сделано немало, но необходимо смелее идти дальше, заявил Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительные акции пройдут в рамках международной рождественской ярмарки 14 декабря в Минске
На 63-м году жизни не стало врача-диетолога Алексея Ковалькова
Мокрый снег, туман и гололедица - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни
Трое подростков из Барановичей сделали Telegram-канал для травли "позорных" детей из школ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все