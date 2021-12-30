Год Водяного Тигра диктует свои правила - как встречать 2022-й

Новый год - это прекрасный повод порадовать себя и своих близких. Выразить теплые чувства помогут интересные подарки. Что будет не только приятно, но и полезно в предстоящем году, узнала Дарья Рачко.

Новогодние сюрпризы

Наступление новогодних праздников - это всегда волнительно. Как провести этот год? Что надеть? А самое главное - что подарить. Сделать своими руками или же купить? Все зависит от пола, возраста и предпочтений. Да и следующий год Водяного Тигра диктует свои правила.

Этот зверь символизирует волю, щедрость, достаток и богатство, поэтому практичные подарки в приоритете. Тигр ценит дорогие, красивые и качественные вещи. Вот, к примеру, семейные пижамы из лимитированной коллекции. Это женский вариант, а в соседнем зале - для мужчин, есть и для детей даже самых маленьких.













Символ года на любой вкус

Как же обойтись без символа этого года. Тигр украсил полки новогоднего базара в ЦУМе. Здесь их около 4 тысяч единиц. От самого маленького в 5 сантиментов до больших мягких игрушек в ценовом диапазоне от 5 до 40 белорусских рублей.

А вот упаковать - это задача непростая. Как советуют астрологи, еще необходимо правильно к этому подойти. Цвет обертки должен быть в светлых тонах: предпочтение отдают голубому, серебристому, белому, золотистому, коричневому, приглушенному зеленому и оранжевому в честь главного героя этого года.

Сам выбор подарка индивидуален. Кто-то на Новый год хочет получить украшение, книгу или новый сервиз, а кто-то заказывает поездку в путешествие. Можно снова положиться на звездный календарь. Овну, к примеру, советуют дарить функциональные и одновременно эксклюзивные подарки. Это абонемент в фитнес-клуб или билет на спортивный мастер-класс. А вот Водолеи - люди с безграничными интересами. Подойдет новинка из любой области - от техники до косметики. Ориентироваться стоит на моду и искусство.

Новогодняя атмосфера

У многих Новый год ассоциируется с салатом оливье, "Иронией судьбы", фейерверками и нарядной елкой. Однако самое прекрасное в этом празднике то, что именно это время можно провести с семьей. Окружить друг друга теплом, заботой и вниманием - ведь это главный подарок, в котором нуждается каждый.