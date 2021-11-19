Годовалый ребенок-беженец погиб на территории Польши

Ужасная трагедия произошла в лесу на территории Польши: погиб годовалый ребенок-беженец. О смерти сообщили спасатели из Польского центра международной помощи. Прибыв на место событий, группа обнаружила трех иностранцев, которым нужна была медицинская помощь. У молодого человека возникли сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара: у мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу, где они провели полтора месяца. Пострадавшие были доставлены в больницу. Ни руководство погранслужбы, ни польский президент Дуда, факт гибели ребенка не признают, назвав ее "бездоказательной".



Известно и еще об одном случае: на прошлой неделе в Хайновском повете сотрудник лесохозяйственной службы обнаружил в лесу тело 20-летнего сирийца. Вскрытие показало, что причиной смерти мужчины могло быть переохлаждение.