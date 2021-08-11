Капитальный ремонт в Беларуси выполняется по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда"

Годовой план капитального ремонта жилых домов выполнен на 33 %. С начала нынешнего года в эксплуатацию ввели один миллион 176 тысяч квадратных метров - это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас капитальный ремонт ведется на 552 объектах.