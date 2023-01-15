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Годовой праздник Государственного пограничного комитета установлен 15 января
Решением руководителя пограничного ведомства годовой праздник Государственного пограничного комитета установлен 15 января.
Именно в этот день в 1992 году постановлением Верховного Совета Республики Беларусь № 1417-ХII для охраны Государственной границы Республики Беларусь было создано Главное управление Пограничных войск при Совете Министров Республики Беларусь.
Через 5 лет Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 года Главное управление Пограничных войск Республики Беларусь было преобразовано в Государственный комитет Пограничных войск Республики Беларусь.
В 2007 году пограничные войска Республики Беларусь вступили в новый этап своего развития. Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 года Государственный комитет Погранвойск был реорганизован в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
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