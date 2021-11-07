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Годовщина крупнейшего теракта в истории Франции - тема "Понятной политики"
Шесть лет со дня крупнейшего теракта в истории Франции - 13 ноября 2015 года ИГИЛ атаковал Париж. Судебный процесс в 542 тома. Кого судят сегодня и почему количество документов выше девятиэтажного дома?
За что радикалы расстреляли людей в "Батаклане" и при чем здесь геополитика Пятой республики? Агрессия, которая с двух сторон пропитана кровью, - смотрите завтра в "Понятной политике" после "Панорамы".
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