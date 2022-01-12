Годовщина со дня кончины почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета

Сегодня, 12 января, год со дня кончины почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета. Памятные мероприятия прошли в Жировичском монастыре - там, где и прощались с патриархом. Это обитель, которую Филарет спас от закрытия и в которой завещал себя похоронить. Утром в главном храме монастыря - Успенском соборе - началась литургия. На ней присутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. По поручению Президента он приехал почтить память Митрополита Филарета. Службу возглавил Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В эти минуты служат панихиду по почившему владыке.