Годовщина со дня кончины почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета

Погода в Беларуси
Гродно5°
Могилев3°
Минск4°
Брест3°
Гомель3°
Витебск2°
Минск
4°
Сегодня, 12 января, год со дня кончины почетного Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета. Памятные мероприятия прошли в Жировичском монастыре - там, где и прощались с патриархом. Это обитель, которую Филарет спас от закрытия и в которой завещал себя похоронить. Утром в главном храме монастыря - Успенском соборе - началась литургия. На ней присутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. По поручению Президента он приехал почтить память Митрополита Филарета. Службу возглавил Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В эти минуты служат панихиду по почившему владыке.
Примерно в час на месте захоронения - за Крестовоздвиженским храмом монастыря - на самой высокой точке обители будет служиться лития. Молитва за упокой души - это суть поминального обычая. Первая годовщина является важной для души усопшего датой и несет особый смысл. Считается, что в этот день душа покойного в последний раз посещает землю, чтобы проститься. Также завершение годичного цикла означает конец траура по человеку и начало его вечной жизни.