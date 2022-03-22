Годовщину хатынской трагедии отметили в Борках Могилевской области

Автопробегом отметили годовщину хатынской трагедии в Могилевской области, в том числе в Борках, где находится самый крупный мемориал региона. Трагедия здесь развернулась в июне 1942-го, когда немецкие каратели стерли этот и еще шесть поселков с лица земли. Операция "Потсдам" стала местью партизанам. Из 2 тысяч сельчан в живых тогда остались всего 38 человек. Были сожжены и расстреляны женщины и дети.



Ни в чем не повинные люди были убиты, сожжены в своих домах. Молодежь это знает, молодежь будет это помнить. И мы должны сделать все, чтобы такое не происходило на территории нашей страны вновь.



За мир, за мирное небо над головой. Чтобы все в стране было хорошо. Чтобы не было войн - это самое главное.



Очень хорошо, когда просыпаешься утром - светит солнце и думаешь о том, что мы живем в мирной стране, и о том, что руководство страны делает все для того, чтобы этот мир сохранить. А сегодня это особенно ценно.



Гордость, что мы на мирной земле, что мы вместе, хочется сплотиться. За Беларусь!



Большая работа по установлению фактов геноцида в отношении белорусов в годы Великой Отечественной войны продолжается и сейчас. За год только прокуратуре Могилевской области удалось найти еще 38 мест захоронений.

