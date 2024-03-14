Годы показали, как важно было закрепить в Основном законе принципы гражданского согласия

Беларусь готовится отметить День Конституции. По всей стране проходят диалоговые площадки, а отличники учебы получают свой главный документ гражданина страны. Мы шаг за шагом шли к сильной и процветающей стране и неоднократно объединяли усилия для укрепления государственного фундамента. И сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.



Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость" .

Закон законов 78-го уже к началу 90-х превратился в архаичный документ, он требовал кардинальной переработки. За нее взялись две рабочие группы. Определились, что в основу лягут традиции, которые будут дополнены передовым мировым опытом. Но посмотрев через призму демократических преобразований и сохранения социальных гарантий, выяснилось, что даже у ближайших западных соседей этого и в помине нет. Ближе по духу пришлись подходы России, которая определилась со своей стратегией развития годом ранее. Разработчики предложили около трех десятков вариантов. Дописывали и зачеркивали, спорили и соглашались. То, что дублировалось из проекта в проект, сохранялось. Так создавался первый Основной закон независимой Беларуси. Мы заявили о себе как об унитарном демократическом социальном правовом государстве. Во главу угла был поставлен человек. Народ был определен как единственный источник государственной власти. Впервые в Конституции был обозначен институт президентства.

Конституция Беларуси основывается на историческом опыте белорусской государственности, национальных традиционных ценностях белорусского народа, богатом духовном и культурном наследии. Государство действует исходя и в интересах народа. И сегодня с полным основанием мы можем утверждать, что термин "конституционное социальное государство", то есть создание надлежащих социальных условий, оно реально осуществляется. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда

Первая Конституция в суверенном (как сказано в ее преамбуле) государстве принимается от имени народа, исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси. Годы показали, как важно было закрепить в Основном законе принципы гражданского согласия. Этот стержень еще не раз поможет противостоять внешним вызовам и вмешательствам во внутренние дела. И чем крепче Беларусь будет вставать на ноги, тем больше попыток и с большим напором будут предпринимать те, кто так и не сможет смириться с нашей самостоятельностью.