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Годы показали, как важно было закрепить в Основном законе принципы гражданского согласия
Беларусь готовится отметить День Конституции. По всей стране проходят диалоговые площадки, а отличники учебы получают свой главный документ гражданина страны. Мы шаг за шагом шли к сильной и процветающей стране и неоднократно объединяли усилия для укрепления государственного фундамента. И сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.
Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость".
Закон законов 78-го уже к началу 90-х превратился в архаичный документ, он требовал кардинальной переработки. За нее взялись две рабочие группы. Определились, что в основу лягут традиции, которые будут дополнены передовым мировым опытом. Но посмотрев через призму демократических преобразований и сохранения социальных гарантий, выяснилось, что даже у ближайших западных соседей этого и в помине нет. Ближе по духу пришлись подходы России, которая определилась со своей стратегией развития годом ранее. Разработчики предложили около трех десятков вариантов. Дописывали и зачеркивали, спорили и соглашались. То, что дублировалось из проекта в проект, сохранялось. Так создавался первый Основной закон независимой Беларуси. Мы заявили о себе как об унитарном демократическом социальном правовом государстве. Во главу угла был поставлен человек. Народ был определен как единственный источник государственной власти. Впервые в Конституции был обозначен институт президентства.
Конституция Беларуси основывается на историческом опыте белорусской государственности, национальных традиционных ценностях белорусского народа, богатом духовном и культурном наследии. Государство действует исходя и в интересах народа. И сегодня с полным основанием мы можем утверждать, что термин "конституционное социальное государство", то есть создание надлежащих социальных условий, оно реально осуществляется.
Первая Конституция в суверенном (как сказано в ее преамбуле) государстве принимается от имени народа, исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси. Годы показали, как важно было закрепить в Основном законе принципы гражданского согласия. Этот стержень еще не раз поможет противостоять внешним вызовам и вмешательствам во внутренние дела. И чем крепче Беларусь будет вставать на ноги, тем больше попыток и с большим напором будут предпринимать те, кто так и не сможет смириться с нашей самостоятельностью.
Что было бы с нами, если бы мы вовремя не внесли изменения в нашу Конституцию, не выстроили нашу страну? Государства не было бы. Мы были бы похожи на наших соседей - прибалтийские недружественные страны, стояли на задних лапках и ждали, пока нам дадут какую-то косточку.
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