Голдобина: Организация хорошая, действительно хорошая, отличная

Шикарное такое открытие было. Действительно всем понравилось. Потом спортсмены - эта те, кто практически никогда не был на международных соревнованиях. Поэтому для них это, конечно, большее действие, большие соревнования и незабываемые впечатления. Организация хорошая, действительно хорошая, отличная! Просто хорошие соревнования.

Татьяна Голдобина, многократная чемпионка мира и Европы по пулевой стрельбе (Россия)

