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Голдобина: Организация хорошая, действительно хорошая, отличная

Голдобина: Организация хорошая, действительно хорошая, отличная

В эти дни в Беларуси и россыпь легенд мирового спорта: в качестве старшего тренера сборной России по пулевой стрельбе в Минске - многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Сиднее Татьяна Голдобина. Своими эмоциями и впечатлениями о II Играх стран СНГ титулованная спортсменка поделилась с нашим телеканалом!

Шикарное такое открытие было. Действительно всем понравилось. Потом спортсмены - эта те, кто практически никогда не был на международных соревнованиях. Поэтому для них это, конечно, большее действие, большие соревнования и незабываемые впечатления. Организация хорошая, действительно хорошая, отличная! Просто хорошие соревнования.
Татьяна Голдобина, многократная чемпионка мира и Европы по пулевой стрельбе (Россия)

Полное интервью смотрите здесь.

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