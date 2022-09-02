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Голодные люди пойдут в Европу, утверждает политолог Андрей Стариков
Европейские политики своими действиями довели свое население до того, что страны перестали получать все необходимые товары, а страны Третьего мира и вовсе в скором времени будут голодать. Так утверждает политолог Андрей Стариков. По его словам, жители бедных стран от безысходности начнут двигаться в Европу, что спровоцирует новый миграционный кризис.
Опять-таки будет проблема распределения: какие страны ЕС будут получать какие товары, какие будут снабжаться лучше, какие хуже. Рынок ломается, рынок в его классическом таком Адам Смитском понимании не работает. Европейскому союзу придется двигаться в административную сторону перераспределения благ и энергетических товаров и тех же продовольственных товаров.
Политолог считает, если европейцы ухудшат свое потребление, будут недополучать необходимые белки, углеводы, калории, но они не будут умирать - с голоду умирать будут жители третьих стран. "Именно жители Африки, кто был очень зависим от излишков большого глобального рынка, но в условиях дефицита, когда не хватает самим, это невозможно продолжать, и чем это обернется. Помимо голода, помимо социальных потрясений в третьих странах это приведет и к новому глобальному миграционному кризису", - уверен Андрей Стариков.
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