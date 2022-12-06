ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Гололед и гололедица ожидается в Беларуси 7 декабря

Гололед и гололедица ожидается в Беларуси 7 декабря

В Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности. 7 декабря по стране ожидается гололед и гололедица. Утром и днем - слабая метель.

Снег ожидается на большей части страны, по западу - с дождем. Температура ночью от 0 до минус 10, днем от минус 7 до плюс 2 градусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все