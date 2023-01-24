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Гололедица и туман ожидаются в Беларуси 25 января

Гололедица и туман ожидаются в Беларуси 25 января

25 января в Беларуси ожидаются гололедица и туман, сообщили в Белгидромете.

В среду местами на дорогах страны сохранится гололедица, а вот ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Фото:pixabay.com

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