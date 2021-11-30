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Гололедные травмы все чаще фиксируются в Минске и Минской области

Непогода повлияла на работу коммунальных служб и медиков. В белорусской столице и Минской области все чаще фиксируются гололедные травмы. Чтобы избежать падений, пешеходам советуют передвигаться не спеша. Максимально внимательными надо быть во время спусков с лестниц, при переходе дороги и во время посадки в общественный транспорт.
В случае падения надо сгруппироваться, это поможет избежать серьезных повреждений. При возникновении острой боли необходимо обратиться за медицинской помощью.


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