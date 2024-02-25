Голосуем и потом оставляем фото на память - рассказываем, как запостить выборы без нарушений

Кстати, к этой электоральной кампании заметно подросла политическая грамотность и активность молодежи, что легко проследить и по социальным сетям.

Посты с участков на неделе активно появлялись в лентах. Уверены - сегодняшний день эту тенденцию сохранит. Как запостить выборы и ничего не нарушить, разбиралась Юлия Алферова.

Можно ли снимать на участке для голосования? Ответ однозначный - да. Другой вопрос - как и что? Здесь предстоит покопаться не только в Административном кодексе, но и Избирательном. Его дополнили вполне логичной мерой - запрет на фото и видеосъемку заполненного бюллетеня. Кто захочет оспорить, есть конкретные аргументы: во-первых, это нарушает тайну голосования, а во-вторых, в основной день такая "пропаганда", пусть и в социальных сетях, расценивается как агитация, которая сама по себе в день выборов запрещена. Что касается остального, узнаем у членов избирательной комиссии.

Сегодня мы на 80-м участке Минска, который разместился на базе 135 школы. Главный принцип работы журналиста - не мешать ни избирателям, ни тем, кто работает на участке, и ни в коем случае не вмешиваться в процесс. Этого же требуют от тех, кто так же, как и СМИ, приходит на участок с камерой для блога или личного архива. В таком случае наравне со СМИ нужно иметь аккредитацию на осуществление своей деятельности. Но это не касается простых избирателей, которые, допустим, опуская бюллетень в урну, хотят оставить этот момент на память. Запрещать, конечно, никто не будет, как и перечить фотографированию в помещении участка, но комиссию лучше поставить в известность, чтобы новый пост в соцсетях не стал поводом для привлечения к административной ответственности.





Ничего специфического - простой порядок, с пониманием, что это не просто общественное место - здесь идет избирательный процесс. Но, как и в общественных местах, если в объектив попадает человек, и вы целенаправленно фотографируете членов комиссии, лучше уточнить, не против ли они. Подытожим: хотим оставить фото на память - предупреждаем комиссию, не фотографируем заполненный бюллетень, участок для голосования не место для демонстрации политических взглядов, предпочтений и уж точно не снимаем полноценные ролики, не имея аккредитации и по возможности совмещаем профессиональный долг с гражданским.