Головченко рассказал об амбициозных планах Беларуси

Беларусь наметила достаточно амбициозные планы на 2025 год - рост экономики на 4,1 %. С какими рекордами мы закончим 2024-й, какие планы на экспорт в 2025-м, рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Иного выбора, кроме динамичного развития, у Беларуси нет, заявил глава правительства. "Действительно, задача сложная, но мы не можем для себя других целей ставить, - считает он. - Если говорить про 2024 год и про наши результаты, то очень важно, что большинство из того, что задумали, выполнили. Причем спланировали достаточно четко по ВВП. По многим остальным параметрам мы перевыполнили свои планы".

Роман Головченко:

"Очень важно, что инфляция осталась в том коридоре, который мы для нее отвели. Доходы населения выросли существенно больше, чем мы планировали. Мы планировали 3 с чем-то процента, в итоге, пока официальных цифр нет, но я думаю, что в районе 9-10 % мы получим (здесь имеется в виду и пенсии, и так далее). Реальная заработная плата у нас вырастет на 13 %. Мы так рассчитываем, судя по предварительным данным".

Экспорт в хорошем плюсе, отметил глава правительства. "Этот год тоже будет для нас рекордным. Уже сейчас по 10 месяцам мы прибавили 2 млрд долларов в экспорте. Неплохая цифра, особенно в условиях всех сложностей, которые мы испытываем, и давлению, которому подвергаемся. Это такая солидная прибавка, - считает он. - За счет чего? Конечно, за счет наращивания физических объемов, за счет диверсификации. Экспорт в Африку в этом году вырастет в 3, а скорее всего, по итогам года будет в 4 раза. И достигнет достаточно серьезной для нас отметки".