Главный день в судьбы Беларуси - День Независимости. Исторически значимая дата стала символом мира и свободы, и белорусы заплатили за это самую высокую цену.



Одна из главных локаций торжества - величественный Курган Славы. 3 Июля к подножию монумента был возложен венок от Президента.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "Делаем все возможное для того, чтобы белорусский народ жил мирно, выполнял свои задачи: учителя - в школах, врачи - в больницах, труженики сельского хозяйства на полях выращивали хлеб и чтобы наша продукция славилась по всему миру. Вопросы продовольственной безопасности Беларусь закрыла не только для себя, но и для многих других стран. Республика пользуется большим авторитетом, а ее продукция - спросом. Так и должно быть. И на это надо тратить деньги, в этих целях развивать экономику, а не тратить деньги на войну, на военные конфликты и вооружение, как это делают, к сожалению, сегодня наши соседи на Западе".

Курган Славы - символ горевшей в огне, но непобежденной белорусской земли. И сегодня здесь присутствуют люди разных чинов и поколений: молодежь, ветераны, высшие должностные лица. К гранитным плитам легли цветы в память о подвигах героев.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Беларусь состоялась как суверенное независимое государство, и каждый из нас на своем посту принимает решения, исходя из интересов своей страны и своего народа. Это самое главное, и здесь нет никакого приукрашивания. И на самом деле это дорогого стоит. Масса примеров, когда государство вынуждено считаться с теми или иными обстоятельствами, обязательствами. Мы же действуем, исходя из собственных интересов, и, как я уже сказал, это самое главное".

Праздничные мероприятия на Кургане Славы будут проходить до конца дня.