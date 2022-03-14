Головченко проводит переговоры с Мишустиным в Москве

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проводит переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Москве, сообщает БелТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Правительственная делегация 14 марта прилетела на переговоры в Москву. Сегодня в Доме правительства Российской Федерации состоится встреча Романа Головченко с российским коллегой Михаилом Мишустиным", - рассказали в пресс-службе.