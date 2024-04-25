Головченко: Беларусь долгие годы была в топе мировых экспортеров вооружений, тенденция сохраняется и сейчас

Ни наши вооруженные силы, ни другие воинские формирования не испытывают и не будут испытывать дефицита в тех вещах, которые им необходимы для выполнения задач по защите нашего государства. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, пишет БЕЛТА.



"Беларусь долгие годы была в топе мировых экспортеров вооружений. Тенденциясохраняется и сейчас, несмотря на все санкции и ограничения. Сейчас для нас стало наиболее важным приоритетом оснащение собственных вооруженных сил. На это выделяются серьезные государственные ресурсы. Мы рассматриваем это как позитивный процесс. Ведь не секрет, что многие разработки, которые изначально создаются для силовых структур, армии, перетекают в гражданскую сферу и таким образом каждый рубль, который вложен в государственный оборонный заказ, затем мультиплицируется в мирную экономику", - сказал Роман Головченко.



В качестве примера он привел предприятие "Агат", которое еще с советских времен занималось системами управления войсками, оружием. "Оно на базе передовых алгоритмов, которые внедрялись в разработки этих изделий, сейчас их используют вполне мирно, в гражданских сферах, таких как система управления учета потоками электроэнергии и в целом ряде других, - отметил глава правительства. - Те же беспилотники, которые сейчас имеют преимущественно военную направленность. Уверен, что мы увидим их масштабное использование в гражданской жизни для доставки грузов в удаленные районы, почтовых отправлений и так далее".



"Считаю, что милитаризация отвлекает и средства, и ресурсы от каких-то других сфер, но в то же время это вынужденный шаг. Мы вынуждены поддерживать паритет в вооружениях. Правительство очень плотно вовлечено в эти вопросы. Буквально на днях Президентом был утвержден государственный оборонный заказ на текущий год. Ни наши вооруженные силы, ни другие воинские формирования не испытывают и не будут испытывать дефицита в тех вещах, которые им необходимы для выполнения задач по защите нашего государства", - подчеркнул премьер-министр.



По словам Романа Головченко, все те направления, которые сформированы в принятой сегодня Военной доктрине, будут в полной мере обеспечены необходимым вооружением. "Естественно, мы, как сегодня неоднократно подчеркивалось, рассчитываем, что нам никогда не придется применять их на практике. Будем использовать мирный эффект от этих разработок. Но на всякий случай всегда будем во всеоружии", - констатировал он.