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Головченко: Беларусь достойно справилась с санкционным давлением
Беларусь достойно справилась с санкционным давлением. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один".
По его словам, будет номинальное сокращение ВВП, ожидается около 96% к уровню прошлого года. "Чуть ниже, чем в РФ. Но надо иметь в виду, что масштаб санкций сопоставим, при этом Россия имеет огромный внутренний рынок, за счет которого она может сбалансировать недопоставки на внешние рынки. У РФ солидные ресурсы и резервы. А у нас открытая экономика, уязвимая с точки зрения внешних шоков. Но нам удалось перебросить поставки. Мы видим, что еще надо сделать, и будем заниматься этим в следующем году", - отметил премьер-министр.
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