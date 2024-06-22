Головченко: Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути нацистских последователей

Злодеяния фашистов на нашей земле в годы Великой Отечественной войны - незаживающая рана белорусского народа. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время митинга-реквиема в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко обратил внимание, что в истории каждого народа есть события, память о которых священна. Для белорусов таким является Великая Отечественная война.

"Наша земля первой приняла на себя удар фашистской военной машины. Брестская крепость стала передовым рубежом обороны, дав захватчикам ошеломительный отпор. Исключительное мужество и героизм советских людей в цитадели, их несокрушимая стойкость, воля к сопротивлению и вера в Победу стали непреодолимой преградой на пути наступления оккупантов",

- подчеркнул премьер-министр.

Белорусы бережно хранят и защищают память о всех, кто добыл для нас мир, свободу и независимость, освободив страну от фашистских захватчиков. Кровавые преступления агрессоров не имеют срока давности. Правда об этом служит серьезным предостережением человечеству.

"Почти каждый день мы открываем все новые и новые шокирующие страницы той ужасной войны. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа дополнительно установлено 98 мест принудительного содержания людей, 3253 полностью либо частично сожженных населенных пунктов. В годы нацистской оккупации на территории Беларуси было убито более 3 млн мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство свыше 380 тыс. человек, многие из которых погибли в невыносимых условиях. Злодеяния фашистов на нашей земле - это незаживающая рана белорусского народа",

- сказал Роман Головченко.

В то же время во многих западных странах набирает обороты масштабная кампания по уничтожению советского мемориального наследия. Оскверняются места захоронения советских солдат, павших в боях за освобождение Европы от фашизма.

"Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути нацистских последователей, не допуская возрождения чуждой христианской морали идеологии. Это наш священный долг перед героями, ветеранами и жертвами Великой Отечественной войны",

- подчеркнул глава правительства.

Белорусы помнят, какую высокую цену заплатил народ, чтобы завоевать право на мирную жизнь. Поэтому планы оказать давление на нашу страну обречены на провал.

"Находясь у границы, за которой демонстративно идет наращивание военной силы, мы особенно остро понимаем важность защиты рубежей нашей Родины. Сохраняя память, пропитанную кровью советских людей, мы в состоянии обеспечить неотвратимый и адекватный ответ любому, кто посмеет посягнуть на спокойствие в нашей стране. Мы никому не позволим нарушить мир, завоеванный для нас предками, а также отнять уже высшую ценность белорусского народа - независимость",