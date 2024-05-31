Головченко: Беларусь сохранила свое станкостроение и будет его развивать совместно с Россией

Там буквально по станку расписано, кто и что для него будет делать в Российской Федерации, в Беларуси и на какие модели нужно выйти, потому что это - основа. И если мы в дальнейшем планируем кратно увеличить объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации. Это очень важно, потому что демографические процессы, к сожалению, достаточно сложные вообще в Европе, и у нас, и в Российской Федерации. В ближайшие годы резкого скачка в трудоспособном населении у нас не будет. Поэтому одно из решений этого вопроса - промышленные роботы. Это тоже очень важная сфера, которой будет заниматься и Беларусь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси