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Головченко: Беларусь сохранила свое станкостроение и будет его развивать совместно с Россией

Беларусь сохранила свое станкостроение и будет его развивать совместно с Россией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая Оршанский район. Отрасль не просто важное звено экономики, в нынешних условиях это стержень промышленного и технологического суверенитета. Одно из ключевых предприятий страны в этой сфере - оршанский "Станкозавод "Красный борец". Здесь реализуют важный для страны инвестпроект по созданию всей линейки шлифовального оборудования. Он финансируется в том числе Россией. На предприятии также выпускают "союзный станок", комплектующие к нему производят белорусские и российские предприятия. В рамках этой союзной программы Минск и Москва завершают разработку пошаговой стратегии развития отрасли в Союзном государстве.

Там буквально по станку расписано, кто и что для него будет делать в Российской Федерации, в Беларуси и на какие модели нужно выйти, потому что это - основа. И если мы в дальнейшем планируем кратно увеличить объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации. Это очень важно, потому что демографические процессы, к сожалению, достаточно сложные вообще в Европе, и у нас, и в Российской Федерации. В ближайшие годы резкого скачка в трудоспособном населении у нас не будет. Поэтому одно из решений этого вопроса - промышленные роботы. Это тоже очень важная сфера, которой будет заниматься и Беларусь.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня также рассматриваются варианты масштабирования оршанского станкостроительного производства. Есть предварительные договоренности, что в будущем такой проект может появиться на территории России, отметили в Минпроме.

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