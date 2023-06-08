Головченко: Беларуси и Кубе нужно сообща противостоять внешнему давлению

Беларуси и Кубе нужно сообща противостоять внешнему давлению, укрепляя экономические связи. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Крусом в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Куба - стратегические союзники, и это проверено временем. Мы всегда поддерживали друг друга на всех международных площадках и строили наши экономические и культурные взаимоотношения. В настоящее время обе наши страны подвергаются масштабному экономическому давлению. При нашем противостоянии этому незаконному давлению мы черпаем уверенность в многолетней борьбе кубинского народа за свою независимость", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что сейчас в мире происходят кардинальные изменения. "Уверен, что в самые ближайшие годы мир станет не таким, каким мы его видели до этого. Он станет более справедливым, голос всех стран будет иметь значение. Никто не сможет диктовать и навязывать свою волю независимым государствам. Но для этого надо сообща противостоять давлению, в том числе укрепляя двусторонние экономические связи", - подчеркнул премьер-министр.

"У нас есть определенные успехи в текущем году: товарооборот Беларуси и Кубы увеличился в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросла интенсивность взаимных визитов и переговоров между белорусскими и кубинскими партнерами. Но надо двигаться активнее. Для содействия развитию торгово-экономических отношений у нас создан механизм взаимных компенсационных поставок товаров. Мы считаем, что надо его актуализировать, осовременить, уточнить перечень продукции, которая поставляется по этому соглашению, и увеличить объем взаимного товаропотока по этому документу", - обратил внимание глава белорусского правительства.