ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Головченко: Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах

Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с министром здравоохранения Александром Ходжаевым. Несмотря на то, что объем обеспеченности внутреннего рынка лекарствами у нас достаточно высокий, необходимо двигаться дальше, особенно наращивать экспорт. Это, как отметил глава правительства, ключевая задача. Также говорили об эффективности принятых мер ценового регулирования при оказании платных услуг в стоматологии.

Обсудили и эффективность эксперимента по оказанию государственными учреждениями здравоохранения платных услуг в выходные и праздничные дни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все