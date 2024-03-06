Головченко: Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах

Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с министром здравоохранения Александром Ходжаевым. Несмотря на то, что объем обеспеченности внутреннего рынка лекарствами у нас достаточно высокий, необходимо двигаться дальше, особенно наращивать экспорт. Это, как отметил глава правительства, ключевая задача. Также говорили об эффективности принятых мер ценового регулирования при оказании платных услуг в стоматологии.