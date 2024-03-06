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Головченко: Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах
Фармацевтическая отрасль Беларуси нуждается в дополнительных импульсах. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с министром здравоохранения Александром Ходжаевым. Несмотря на то, что объем обеспеченности внутреннего рынка лекарствами у нас достаточно высокий, необходимо двигаться дальше, особенно наращивать экспорт. Это, как отметил глава правительства, ключевая задача. Также говорили об эффективности принятых мер ценового регулирования при оказании платных услуг в стоматологии.
Обсудили и эффективность эксперимента по оказанию государственными учреждениями здравоохранения платных услуг в выходные и праздничные дни.
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