Головченко: Главный инструмент противодействия экономическому давлению - сотрудничество

Ответ на санкции - тесное сотрудничество. О новых проектах Беларуси и Калужской области России сегодня говорили в правительстве - от строительства, промышленной кооперации до АПК. Благодаря таким встречам устанавливаются новые взаимовыгодные торговые и кооперационные связи, отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Руководители предприятий и госорганов имеют возможность обсудить не только как реализуются достигнутые договоренности на различных уровнях, но и определить новые точки опоры для выстраивания отношении на перспективу. И это лучшее совместное противостояние экономической агрессии со стороны Запада.

Один из главных инструментов противодействия этому явлению - наше с вами сотрудничество и выстраивание устойчивых связей и, как раньше говорили, народного хозяйства. Мы успешно переориентируем экспорт из недружественных стран на рынке друг друга. Мы выстраиваем новые транспортно-логистические маршруты. Мы решаем вопросы импортозамещения и тем самым наполняем реальным смыслом союзную интеграцию, которая определена главами наших государств. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси



У бизнеса Калужской области большой интерес к сотрудничеству с белорусскими компаниями. Об этом было заявлено сегодня на деловых переговорах в Белорусской торгово-промышленной палате, которые собрали почти семь десятков предприятий, дилеров и фирм из двух стран. Это самая большая бизнес-миссия в Беларусь из этого российского региона. Активизации контактов поспособствовал открытый прямой авиарейс. И первые коммерческие переговоры уже пополняют копилку двусторонних договоренностей. Партнеры настроены на долгосрочные проекты: от закупки техники коммунальной и сельскохозяйственной до совместного производства и строек. Тем более белорусские микрорайоны в Калуге уже есть.



Строители белорусские в Калужской области. Известные белорусские кварталы: квартал "Веснушки", квартал "Малиновка". Это такие лучшие кейсы, на которых учатся и которые предлагают к рассмотрению у нас другим регионам по взаимодействию со строительным бизнесом Беларуси. И самое главное - по культуре строительства, это необходимо отметить, и решениям инфраструктуры внутри этих микрорайонов. Это тоже здорово и классно отличает белорусский бизнес, на это всегда обращают внимание.