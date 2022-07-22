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Головченко: В Беларуси нет оснований для роста инфляции

"В Беларуси замедляется инфляция, оснований для ее роста нет", - об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко. Отметив, что правительство тщательно следит за ценовой ситуацией: стоимость всех социально значимых товаров - на контроле, расширен и перечень непродовольственной группы. Совместно с Комитетом госконтроля и Совмином принята программа по стабилизации цен (ряд мероприятий уже реализуется). Роман Головченко также обратил внимание на то, что инфляция по всему миру бьет рекорды, что тоже отражается на ценах в нашей стране.Так как не все перечисленные средства в иностранной валюте в феврале дошли до адресатов, официальный наш платежный агент по еврооблигациям Citibank отказался вести сделки с Минфином и Нацбанком из-за санкций.

В Турции инфляция сейчас составляет около 80 %. Большую часть фруктов, овощей мы импортируем из этой страны. Стоимость перевозок в тот же Евросоюз увеличилась в 5-6 раз. Если раньше фура в немецкий или голландский порт, откуда мы забираем товар, стоила 1-1,5 тыс. евро, то сейчас доходит до 10 тыс. евро. Это оказывает влияние на рост цен и на инфляцию в Беларуси. Но мы всеми возможными и доступными способами держим цены. Кроме того, нужно понимать, что затраты предприятий также растут, и если, условно говоря, вообще заморозить цены, это приведет к тому, что производители начнут работать в убыток. Я считаю, что меры, принятые правительством совместно с Национальным банком, другими органами, являются достаточными сейчас.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси


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Сегодня премьер-министр побывал на "Беларусьфильме". На заседании совета по кинематографии обсудили перспективы развития отечественного фильмопроизводства и новый проект национальной киностудии "Мы едины".Он посвящен объединению Беларуси в 20-30-ые годы прошлого столетия. Ожидается, что картина станет знаковой, сейчас идет подготовка к съемкам.

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