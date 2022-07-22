Головченко: В Беларуси нет оснований для роста инфляции

В Турции инфляция сейчас составляет около 80 %. Большую часть фруктов, овощей мы импортируем из этой страны. Стоимость перевозок в тот же Евросоюз увеличилась в 5-6 раз. Если раньше фура в немецкий или голландский порт, откуда мы забираем товар, стоила 1-1,5 тыс. евро, то сейчас доходит до 10 тыс. евро. Это оказывает влияние на рост цен и на инфляцию в Беларуси. Но мы всеми возможными и доступными способами держим цены. Кроме того, нужно понимать, что затраты предприятий также растут, и если, условно говоря, вообще заморозить цены, это приведет к тому, что производители начнут работать в убыток. Я считаю, что меры, принятые правительством совместно с Национальным банком, другими органами, являются достаточными сейчас.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси