Головченко: Инвестиции в систему образования - это вклад в будущее нашей страны

С 1 сентября повышена бюджетная ставка, пусть ненамного, но зато для всех. Увеличили пособие на оздоровление - сейчас это будет составлять не половину, а целый оклад. Педагоги в этом году уже могли воспользоваться этой прибавкой. Мы ввели надбавку за классное руководство, а в высшей школе - для куратора группы. Дополнительная нагрузка должна оплачиваться. Учитель, который является классным руководителем, получает еще сверху соответствующую доплату.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси