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Головченко: Инвестиции в систему образования - это вклад в будущее нашей страны
"Инвестиции в систему образования - это вклад в будущее нашей страны", - заявил сегодня премьер-министр во время торжественной линейки в Вишовской средней школе. В новом учебном году здесь будут обучаться 225 человек, в том числе 24 ребенка впервые сядут за парты. Коллектив школы насчитывает около 30 педагогов. Роман Головченко отметил, что достойная заработная плата работников сферы образования всегда в центре внимания государства.
С 1 сентября повышена бюджетная ставка, пусть ненамного, но зато для всех. Увеличили пособие на оздоровление - сейчас это будет составлять не половину, а целый оклад. Педагоги в этом году уже могли воспользоваться этой прибавкой. Мы ввели надбавку за классное руководство, а в высшей школе - для куратора группы. Дополнительная нагрузка должна оплачиваться. Учитель, который является классным руководителем, получает еще сверху соответствующую доплату.
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