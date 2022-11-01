Головченко: Кроме Запада есть и другие центры силы

Указанные международные площадки дают миру возможность ощутить, что, кроме Запада, по-прежнему живущего менталитетом своего превосходства и доминирования, есть и другие центры силы, которые слышат голос без исключения всех участников, уважают исторические, культурные и национальные особенности государства. Именно шанхайский дух значительно обогатил практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказал широкое позитивное влияние на международное сообщество. В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность применять продуманное на будущее согласованное решение представляет для нас особую ценность. Роль продолжает расти. И неслучайно Беларусь стремится и, я уверен, в скором времени станет частью шанхайской семьи.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

