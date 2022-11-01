ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Головченко: Кроме Запада есть и другие центры силы

Укрепление евразийского сотрудничества ускоряет движение к многополярному миропорядку и играет большую роль в установлении открытой, многосторонней торговой системы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание прошло в онлайн-режиме. Как отметил недавно на саммите ШОС в Самарканде Президент Александр Лукашенко, в мире настало время Азии, и сейчас важно его не упустить. Беларусь всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития. И считает, что на фоне повышенной конфликтогенности западного мира как никогда важно последовательное расширение диалога и сотрудничество между евразийскими объединениями. Это ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Указанные международные площадки дают миру возможность ощутить, что, кроме Запада, по-прежнему живущего менталитетом своего превосходства и доминирования, есть и другие центры силы, которые слышат голос без исключения всех участников, уважают исторические, культурные и национальные особенности государства. Именно шанхайский дух значительно обогатил практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказал широкое позитивное влияние на международное сообщество. В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность применять продуманное на будущее согласованное решение представляет для нас особую ценность. Роль продолжает расти. И неслучайно Беларусь стремится и, я уверен, в скором времени станет частью шанхайской семьи.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сегодня страны ШОС - локомотивы роста мировой экономики, центры притяжения инвестиций и инновационных производств. Беларусь заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами этого объединения. За 8 месяцев наш товарооборот со странами ШОС около 33 миллиардов долларов, и он вырос на 12 % по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все