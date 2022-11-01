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Головченко: Кроме Запада есть и другие центры силы
Укрепление евразийского сотрудничества ускоряет движение к многополярному миропорядку и играет большую роль в установлении открытой, многосторонней торговой системы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на Совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание прошло в онлайн-режиме. Как отметил недавно на саммите ШОС в Самарканде Президент Александр Лукашенко, в мире настало время Азии, и сейчас важно его не упустить. Беларусь всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития. И считает, что на фоне повышенной конфликтогенности западного мира как никогда важно последовательное расширение диалога и сотрудничество между евразийскими объединениями. Это ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.
Указанные международные площадки дают миру возможность ощутить, что, кроме Запада, по-прежнему живущего менталитетом своего превосходства и доминирования, есть и другие центры силы, которые слышат голос без исключения всех участников, уважают исторические, культурные и национальные особенности государства. Именно шанхайский дух значительно обогатил практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказал широкое позитивное влияние на международное сообщество. В условиях мировой турбулентности единство взглядов участников ШОС, их способность применять продуманное на будущее согласованное решение представляет для нас особую ценность. Роль продолжает расти. И неслучайно Беларусь стремится и, я уверен, в скором времени станет частью шанхайской семьи.
Сегодня страны ШОС - локомотивы роста мировой экономики, центры притяжения инвестиций и инновационных производств. Беларусь заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами этого объединения. За 8 месяцев наш товарооборот со странами ШОС около 33 миллиардов долларов, и он вырос на 12 % по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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