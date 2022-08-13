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Головченко: Момент истины для руководителей предприятий наступит в конце года

Головченко: Момент истины для руководителей предприятий наступит в конце года

Правительство создает поддержку в условиях санкций, но инициатива должна исходить в первую очередь от руководства конкретных предприятий и ведомств, об этом Роман Головченко рассказал программе "Вопрос номер один".


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Премьер подчеркнул, что правительство точно не в стороне, оно постоянно анализирует происходящее. "Мы создали систему контроля финансовой ситуации, обстановки на крупнейших предприятиях Беларуси. И используем наилучшие аналитические методики для оценки реального положения на предприятиях, - пояснил Роман Головченко. - Проблемы острее у всех, у кого они были раньше до всех кризисных явлений. Это ряд белорусских концернов и отдельных предприятий. Они все на особом контроле, и, конечно, оценка будет даваться способности руководителей выполнять дальше свои обязанности уже по итогам третьего квартала".

Премьер-министрРоманГоловченко в проекте "Вопрос номер один" смотрите здесь

Роман Головченко считает, что в четвертом квартале настанет момент истины, когда будет ясно, кто изруководителей тянет, а кто должен уступить место другим.

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