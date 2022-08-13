Головченко: Момент истины для руководителей предприятий наступит в конце года

Премьер подчеркнул, что правительство точно не в стороне, оно постоянно анализирует происходящее. "Мы создали систему контроля финансовой ситуации, обстановки на крупнейших предприятиях Беларуси. И используем наилучшие аналитические методики для оценки реального положения на предприятиях, - пояснил Роман Головченко. - Проблемы острее у всех, у кого они были раньше до всех кризисных явлений. Это ряд белорусских концернов и отдельных предприятий. Они все на особом контроле, и, конечно, оценка будет даваться способности руководителей выполнять дальше свои обязанности уже по итогам третьего квартала".