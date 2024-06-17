Головченко: Сейчас у нас нет отрицательного сальдо в торговле с Россией

Будет ли назначение вице-премьера агропромышленного комплекса? Этот вопрос на встрече с главой государства обсудил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Кандидатура, конечно, есть, - сказал премьер-мнистр. -Должность очень непростая. Кандидат на эту должность должен иметь совокупность нескольких качеств: личностных и деловых. Он должен пользоваться уважением в этой среде, должен иметь практический опыт, должен быть немного жестким, управленцеми, конечно же, глубоко владеть вопросами экономики. Поэтому определенные соображения есть на этот счет. Я думаю, что глава государства решение примет".

Что касается взаимоотношений с РФ, то она была и остается нашим стратегическим партнером в торговле и кооперации.

Работа с Российской Федерацией идет плановая, системная. Сегодня, сразу после доклада Президенту, задавали вопрос про сальдо торгового баланса или экспортно-импортных операций. Я понимаю, почему это было сказано, - потому что Президент с этого начал. Действительно, у нас пока есть небольшое отрицательное сальдо. Услуги чуть-чуть не дотянули. У нас обычно отрицательное сальдо по товарам компенсируется услугами, но чуть-чуть сейчас не дотянули. Роман Головченко



Долгое время (десятилетиями) у Беларуси с Россией было огромное отрицательное сальдо внешней торговли, в первую очередь товарами."Доходило оно когда-то до 9 млрд долларов, - констатировал премьер-минстр. - А вот последние 4-5 лет всегда было в районе 4,5и даже 6 млрд долларов. Я могу, наверное, с определенной гордостью за нашу страну сказать, что сейчас у нас нет отрицательного сальдо в торговле с Россией.

При этом Беларусь не снижала импорт из Росси. Это мы настолько нарастили объемы поставок в Российскую Федерацию, пояснил Роман Головченко. И добавил: "Задача лично для меня и для всегонашего состава правительства состоит в том, что нам ни в коем случае нельзя опустить планку и держать свою долю в российском импорте".