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Головченко на открытии нового комплекса зданий Минского худколледжа: Инвестируя в культуру, мы инвестируем в будущее страны
Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова переехал в новое здание. Сегодня он открыл двери для учащихся. Новые учебные кабинеты, творческие мастерские, общежитие, тренажерные залы и кафе - все в одном комплексе.
Также в подарок для учащихся и новый микроавтобус. Сертификат колледжу передал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ему показали обновленное здание и, конечно, спросили о героях нашего времени. Подробности рассказала Светлана Лукьянюк.
Славная история
Славная история колледжа точно будет продолжена. Построен он на том же месте, где и находился с 1947 года. Сделано все под запросы юного поколения.
Для досконального освоения азов будущей профессии, конечно, важны сильные педагоги. Но не менее важна и материальная база - чтобы были все необходимые инструменты, инвентарь, современное оборудование и современные классы.
Когда шла стройка в Минске на улице Богдана Хмельницкого, наверное, многие гадали, что же все-таки появится за высоким забором? И сегодня двери распахнул художественный колледж.
Торжественная линейка под стать моменту. Творческая молодежь Беларуси будет шлифовать свое мастерство в стенах этого учебного заведения. Более 37 млн рублей - столько стоил комплекс. Но инвестируя в культуру, мы инвестируем в будущее страны, отметил Роман Головченко. Он посмотрел учебные классы и условия для жизни юных дарований, вспомнил премьер и свое студенчество, когда все было гораздо скромнее. А вот новый колледж назвал космосом.
Многие люди моего поколения, чуть помладше все-таки жили в более стесненных условиях. Все помнят эти типовые общежития: коридор, там один душ, ремонта сто лет не было. Непростые были условия, но все росли - знаменитые ученые и так далее. Условия должны быть достойные. Надо, чтобы ничего не отвлекало молодого человека от того, для чего он сюда пришел.
Спросили у премьера и про героев нашего времени. Есть ли те, кого и старшему поколению ставили в пример, и нынешнему? Роман Головченко уверен, что герой - это человек высочайшего морального авторитета. Беларусь никогда не воевала с памятниками. Мы сохраняем преемственность. И очень важно воспитывать молодое поколение на правильных примерах.
Сейчас вспомнил цитату из одной книги, которая у меня стоит на ближней полке в библиотеке. Это американский автор Нассим Талеб и его известная книга "Черный лебедь". В одном из выражений автор говорит о том, что мы, наша цивилизация (он имеет в виду американскую и западную в целом цивилизацию) создаем жизнь без величия, старость без мудрости и юность без героизма. И фактически это говорится о том, что нет ориентиров, то есть не на что опереться. Якобы время это прошло. Но это же не так, потому что мы не можем брести просто в этом мире, ни на что не опираясь, не имея никаких идеалов, не имея ценностей. Нам, маленьким школьникам, рассказывали про Марата Казея, про Константина Заслонова. Мы тогда этого не могли оценить в силу нехватки жизненного опыта и вообще детскости характера. Но прошло время, и, сталкиваясь с какими-то сложными ситуациями, мы все равно где-то возвращаемся к этим примерам. Поэтому, наверное, в этом основной смысл этого урока - воспитать людей, преданных своей стране. А это можно сделать только на каких-то примерах из жизни.
А это задачи родителей и педагогов.
У колледжа есть свои именитые выпускники. Это народные художники Савицкий, Данциг, Щемелев. Они прославили Беларусь и своими работами вдохновляют нынешнее поколение.
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