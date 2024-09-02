Головченко на открытии нового комплекса зданий Минского худколледжа: Инвестируя в культуру, мы инвестируем в будущее страны

Сейчас вспомнил цитату из одной книги, которая у меня стоит на ближней полке в библиотеке. Это американский автор Нассим Талеб и его известная книга "Черный лебедь". В одном из выражений автор говорит о том, что мы, наша цивилизация (он имеет в виду американскую и западную в целом цивилизацию) создаем жизнь без величия, старость без мудрости и юность без героизма. И фактически это говорится о том, что нет ориентиров, то есть не на что опереться. Якобы время это прошло. Но это же не так, потому что мы не можем брести просто в этом мире, ни на что не опираясь, не имея никаких идеалов, не имея ценностей. Нам, маленьким школьникам, рассказывали про Марата Казея, про Константина Заслонова. Мы тогда этого не могли оценить в силу нехватки жизненного опыта и вообще детскости характера. Но прошло время, и, сталкиваясь с какими-то сложными ситуациями, мы все равно где-то возвращаемся к этим примерам. Поэтому, наверное, в этом основной смысл этого урока - воспитать людей, преданных своей стране. А это можно сделать только на каких-то примерах из жизни.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси