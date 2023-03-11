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Головченко: Обновление основных фондов и капиталовооруженность экономики - один из важнейших факторов
Для Беларуси обновление основных фондов и капиталовооруженность нашей экономики становится одним из важнейших факторов. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Всегда нужно смотреть на более широкую историческую перспективу, говорит глава правительства. С 1995 года по 2022 год в Беларуси нарастили объем промышленного производства в четыре раза, стали производить в два раза больше молока, в два раза больше урожай зерновых. Паритет покупательской способности в долларах США тоже увеличился практически в четыре раза. "В стране уже очень много сделано, и сейчас нет такого, как говорится, "поле непаханое" и надо срочно браться что-то поднимать".
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По его словам, к сожалению, есть регионы, которые отстают пока в своем социально-экономическом развитии. Именно для этого и задумывалась эта программа "Один район - один проект". "И такую задачу Президент поставил для того, чтобы мы абсолютно в каждом районе нашли проект, который будет реализовываться как новый, свежий и именно сейчас, рассказал он.
Правительство провело соответствующуюработу вместе с областями. Перечни проектов сформированы, источники финансирования определены, условия приемлемые, заявил Роман Головченко. В 2023 году более 50 проектов будут поданы на привлечение средств, и начнется их реализация.
По словампремьер-министра, программа рассчитана на несколько лет, и не все 129 проектов завершатся в этом году. "Например, 10 из них уже сейчас находятся в достаточно высокой степени готовности и с большой долей вероятности будут завершены в этом году, - считает он. - Начнется финансирование более 50 проектов. Но на этом работы же не заканчиваются. У нас, помимо этой программы "Один район - один проект", есть же еще 51 крупный импортозамещающий проект, под которые тоже сложены уже условия финансирования, определено, где, что и как будет производиться. Поэтому эта работа на самом деле идет непрерывно", - заверил глава правительства.
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