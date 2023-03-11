Головченко: Обновление основных фондов и капиталовооруженность экономики - один из важнейших факторов

Для Беларуси обновление основных фондов и капиталовооруженность нашей экономики становится одним из важнейших факторов. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Всегда нужно смотреть на более широкую историческую перспективу, говорит глава правительства. С 1995 года по 2022 год в Беларуси нарастили объем промышленного производства в четыре раза, стали производить в два раза больше молока, в два раза больше урожай зерновых. Паритет покупательской способности в долларах США тоже увеличился практически в четыре раза. "В стране уже очень много сделано, и сейчас нет такого, как говорится, "поле непаханое" и надо срочно браться что-то поднимать".

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По его словам, к сожалению, есть регионы, которые отстают пока в своем социально-экономическом развитии. Именно для этого и задумывалась эта программа "Один район - один проект". "И такую задачу Президент поставил для того, чтобы мы абсолютно в каждом районе нашли проект, который будет реализовываться как новый, свежий и именно сейчас, рассказал он.

Правительство провело соответствующуюработу вместе с областями. Перечни проектов сформированы, источники финансирования определены, условия приемлемые, заявил Роман Головченко. В 2023 году более 50 проектов будут поданы на привлечение средств, и начнется их реализация.