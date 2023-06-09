Головченко обозначил перспективы ЕАЭС: В приоритете переход от торгового союза к более тесной экономической кооперации в технологической сфере

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в беседе с журналистами в Сочи обозначил перспективы развития ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Мы по-настоящему почувствовали, что такое Евразийский экономический союз, когда нам пришлось перебрасывать наши экспортные потоки с Запада на Восток. Как бы это у нас вышло, если бы не было союза, сложно сказать, но, думаю, это было бы не так эффективно", - сказал Роман Головченко.

По его словам, сейчас в приоритете переход от торгового союза к более тесной экономической кооперации в технологической сфере. "Эту политику мы стараемся продвигать. Она полностью совпадает и с приоритетами российского председательства в органах ЕАЭС. В этом Беларусь и Россия занимают единую позицию. Мы считаем, что союз только усилится, если у нас будет больше не только торговых партнеров, но и партнеров по производству, разработкам, изобретениям", - отметил премьер-министр.