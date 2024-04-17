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Головченко: Основная задача - мобилизация всех ресурсов с выходом на прирост темпов производства сельхозпродукции до 6-7 %
Основная задача - мобилизация всех ресурсов с выходом на прирост темпов производства продукции сельского хозяйства до 6-7%, а также получение валютной выручки не менее 9 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на совещании по вопросам работы агропромышленного комплекса. Этот диалог - продолжение разговора, начатого накануне на совещании у Президента. А в целом задачи перед всей отраслью поставлены давно, сегодня важно, кто и как относится к их выполнению.
Первое - это прочная кормовая база и полноценное кормление, включая разработку программы обеспечения животноводства концентрированными кормами. Второе - это изменение подходов к свиноводству, значительное повышение эффективности работы свиноводческих комплексов с выходом на полное и экономически обоснованное обеспечение наших перерабатывающих предприятий отечественной свининой. Третье - переформатирование растениеводства на работу в любых атмосферных условиях, потому что уже набили оскомину постоянные ссылки на погоду: жарко, холодно, дождь, снег, то не так, это не так. Везде в мире климатическая ситуация неустойчива и у нас каких-то особых эксклюзивных условий здесь нет.
Большое внимание уделялось строительству новых молочно-товарных комплексов, выработке одного оптимального проекта и его масштабированию по всем хозяйствам.
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