Головченко: Основная задача - мобилизация всех ресурсов с выходом на прирост темпов производства сельхозпродукции до 6-7 %

Первое - это прочная кормовая база и полноценное кормление, включая разработку программы обеспечения животноводства концентрированными кормами. Второе - это изменение подходов к свиноводству, значительное повышение эффективности работы свиноводческих комплексов с выходом на полное и экономически обоснованное обеспечение наших перерабатывающих предприятий отечественной свининой. Третье - переформатирование растениеводства на работу в любых атмосферных условиях, потому что уже набили оскомину постоянные ссылки на погоду: жарко, холодно, дождь, снег, то не так, это не так. Везде в мире климатическая ситуация неустойчива и у нас каких-то особых эксклюзивных условий здесь нет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси