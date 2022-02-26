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Головченко: Особую важность имеет закрепление в Конституции новых подходов к политической системе Беларуси

Новый проект Конституции Беларуси отвечает всем современным реалиям. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он проголосовал досрочно на республиканском референдуме, отметив, что эти выходные у него рабочие и решил с утра выполнить важную миссию - отдать свой голос за будущее Беларуси. Ведь по Основному закону проведена не просто косметическая работа, а глобальная переработка 80 статей. Добавилось 11 новых и целая глава. Конституция учитывает и новые реалии. У нас появилась атомная энергетика, и государство берет на себя ответственность за мирное ее развитие и безопасность. Также принимает ответственность за защиту персональных данных.

Премьер отметил, что референдум - это серьезный шаг в конституционном развитии государства, и лично для него особую важность имеет закрепление в Конституции приоритета традиционных семейных ценностей, а также новые подходы к политической системе страны, где расширяются контрольные полномочия парламента и создается новый высший представительный орган - Всебелорусское народное собрание.

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