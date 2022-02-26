Головченко: Особую важность имеет закрепление в Конституции новых подходов к политической системе Беларуси

Новый проект Конституции Беларуси отвечает всем современным реалиям. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он проголосовал досрочно на республиканском референдуме, отметив, что эти выходные у него рабочие и решил с утра выполнить важную миссию - отдать свой голос за будущее Беларуси. Ведь по Основному закону проведена не просто косметическая работа, а глобальная переработка 80 статей. Добавилось 11 новых и целая глава. Конституция учитывает и новые реалии. У нас появилась атомная энергетика, и государство берет на себя ответственность за мирное ее развитие и безопасность. Также принимает ответственность за защиту персональных данных.