Головченко пообещал вопрос с чистой водой решить для всех регионов Беларуси

В этом году нужно решить вопрос с чистой водой для всех регионов Беларуси. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Среди ключевых задач для экономики в 2023 году - решение наиболее важных вопросов, которые волнуют население: ЖКХ, дороги, здравоохранение и так далее.

"В прошлом тяжелейшем году мы изыскали дополнительные средства для того, чтобы не почувствовать никакого проседания по инфраструктуре, особенно в связи с уходом наших западных "доброжелателей". Они в один прекрасный момент просто забыли о декларируемых ими принципах священности частной собственности, исполнения обязательств, просто свернулись и ушли. Ну и скатертью дорожка, мы нашли им замещение, и фактически ни один проект не пострадал. В этом году эта работа будет усилена, мы еще выделим дополнительные средства, и большинство улиц в наших населенных пунктах будет приведено в порядок", - сказал Роман Головченко.

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Дополнительные средства выделялись и на ремонт дорог местного значения. По словам премьер-министра, на этом вопросе будет еще больше фокусироваться внимание.

В прошлом году было введено 166 станций обезжелезивания воды. "Понимая, что для многих людей вода - это серьезная проблема, мы решили работать ударными темпами. Уверен, что в этом году в принципе мы должны вопрос с чистой водой решить для всех регионов Беларуси", - подчеркнул глава правительства.