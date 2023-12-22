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Головченко принял участие в акции "Наши дети" и посетил РНПЦ травматологии и ортопедии
Предновогодняя пора - это время чудес, волшебства и сюрпризов, особенно для самых маленьких. Все это дарит благотворительная республиканская акция "Наши дети".
Праздник с подарками, Дедом Морозом и Снегурочкой пришел сегодня утром в РНПЦ травматологии и ортопедии. В гости к маленьким пациентам приехал и премьер-министр Беларуси. Пусть больница не самое лучшее место для встречи Нового года, взрослые стараются создавать и праздничное настроение, и такой же антураж. И все верят в чудеса. Как прошло мероприятие, рассказалаСветланаЛукьянюк.
Когда всем весело, звучит музыка, сложно удержаться от танцев даже взрослым. Дед Мороз и в пасмурный день заставит всех улыбнуться и еще раз вспомнить о своих желаниях.
Сказки живут с нами, дажекогда мы становимся взрослыми. Сколько раз мы пересматривали или перечитывали свои любимые истории, в которых добро обязательно побеждает зло, а любой недуг подвластен волшебным силам. С возрастом мы понимаем, что много добрых волшебников не только в сказках, но и в реальной жизни.
В РНПЦ травматологии и ортопедии это точно знают. Здесь находятся дети из всех регионов Беларуси: кто-то ждет операцию, кто-то выписку домой.
Маленьких пациентов здесь в прямом смысле ставят на ноги. Спинальные системы помогают избежать инвалидности. И это настоящая победа.
Раньше было два варианта: либо ребенок садился в инвалидную коляску, либо его заковывали в корсет и давали инвалидность. Мы выполняем порядка 30 операций в год, хотя востребованность, конечно, больше. У нас порядка 600 детей в республике, которые в той или иной степени нуждаются в хирургической коррекции врожденных аномалий позвоночника.
В Беларуси есть свои разработки по суставам - тазобедренному и коленному. Врачам есть чем гордиться. Лечиться к нам приезжают и из других стран - большинство из России и Китая.
Если бы у нас не было спинальных систем и отечественных эндопротезов, конечно, сейчас была бы совсем другая ситуация, потому что мы наблюдаем серьезное, мягко говоря, затягивание при организации поставок медицинского оборудования из стран Евросоюза в Республику Беларусь. И в этом, на мой взгляд, проявляется определенное двуличие соответствующих политикоформирующих кругов, потому что это идут установки по политической линии. Мы этот факт констатируем и идем дальше. Поэтому, конечно, надежда на наших медиков, ученых, что это направление будет только развиваться.
И пусть больница не совсем подходящее место для новогодних торжеств, взрослые постарались и эти стены наполнить праздником, украсив коридоры, организовав елку. Как тут не выучить новый стих или даже песню!
У современных детей и мечты о современных подарках. Многие ребята хотят новый телефон. Его они будут искать под елкой, а сегодня сладкие угощения. Дети также не оставили своего гостя без сюрприза.
Под Новый год мечты сбываются и у взрослых. Республиканскому научно-практическому центру подарили сертификат на покупку моторных систем для высокотехнологичных операций на костях.
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