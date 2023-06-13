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Головченко проинспектировал больницы Борисова: какие недостатки и что с этим делать
Инспекцию учреждений системы здравоохранения Борисова сегодня провел премьер-министр. Обсуждали как на местах организована работа по выполнению поручений Президента в Борисовской центральной районной больнице. После маршрут изменил и отправился на проблемные участки, отмеченные мониторинговой группой.
Какие недостатки тормозят развитие всей системы? И что говорит местная власть? Все подробности у Светланы Лукьянюк.
На кону здоровье и жизнь
Медпомощь своевременно и качественно. Кажется, эта формула незыблема и уж точно не должна меняться и быть с приставкой "но". Ведь это "но" стоит слишком дорого. На кону здоровье и жизнь пациентов.
Квалифицированная помощь
И важна, чтобы помощь была квалифицированной, а обследование на современном оборудовании не только в столице. Порой кажется, что сбои в системе - это где-то далеко на периферии. Но практика показывает, что далеко ходить не надо. Борисов. Центральная больница. Очередь на операции на суставах по году могут не закрыть.
Людей у нас в межрайонном центре с учетом закрепленного населения больше 300 по тазобедренным суставам и больше 150 человек - коленных.
Да, много делается. Вот новый детский корпус сдан год назад. Внешне все в порядке, но есть и обратная сторона.
Район - самый большой в области, не считая Минского района, поэтому у нас 52 учреждения образования, больницы и ФАПы. Поэтому на всех на них, естественно, нужны вложения. Это текущий ремонт и приобретение какого-то оборудования.
Нехватка кадров
Как раз изменив маршрут, все увидели на поверхности. Например, кадры. Закрепляемость молодых специалистов чуть более 50 % при среднереспубликанских 80. Часто говорят: причины в зарплате, жилье и условиях труда. Здесь перетягивают именно условия. Зарплата, как заверяет местная власть, выше средней по району - 2800, предлагают общежитие и арендное жилье. Но нагрузка на врачей высокая, более 1.5 ставки.
Проблема с обеспечением кадрами по большей части первичного звена: врачи общей практики, участковые педиатры. Это, как правило, передавая, среди этих кадров наибольшая текучесть наблюдается и закрепляемость.
В единицах штатных не хватает в других подразделениях. Там высокая совместимость специальностей. А по физическим лицам там недостаточно ни в хирургии, ни в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Да, в этом году снова ждут пополнение из числа молодых специалистов. Но не уверены, что через два года они здесь и останутся. В этом стены покидают когда-то пришедшие три интерна.
Мы ждем 31 человека врачей-интернов. Это те, кто сейчас оканчивает и сдает экзамены в госмедуниверситетах. Они приезжают к нам, будут стажироваться. Еще около пяти человек будут стажироваться для нас на других базах.
Несоблюдение протоколов лечения
Как выход хотят больше направлять целевиков в медвузы, чтоб они возвращались домой. Ведь высококлассное оборудование есть, а специалистов не хватает. Но не только это. Из 6 дефибрилляторов 4 недавно не работали из-за отсутствия батареек. А это всегда должно быть наготове в реанимации. Плюс несоблюдение протоколов лечения.
Должны быть вскрыты причины, почему протокол не соблюдается. И спланированы меры, которые уберут эти причины, то есть забыли протокол - значит их надо освежить. Не знали - их надо выучить. Устарели - их надо обновить, занятия какие-то проводить дистанционно по интернету. Планы должны быть такие живые. Должны, только тогда это даст пользу.
Материально-техническая база
Хромает и материально-техническая база. Это притом что деньги ежегодно из казны выделяются немалые. Могут выделить и больше, но будут ли лечить лучше - вот в чем вопрос. В этом году области отчитываются, что сформирован за 5 месяцев профицитный бюджет. Значит разваленные стены и отсутствие ремонта - это вопросы грамотного распределения средств к Миноблисполкому и министерству.
Вопрос приоритетов, что сейчас важнее - свинокомплекс построить или привести в порядок учреждения. Но это надо вам выбирать. Но такого здесь быть не должно. Поэтому в течение месяца решение уже, не предложение, а решение по вот этому учреждению должно быть на столе.
В правительстве завтра обсудят систему здравоохранения
Детально о здравоохранении в разрезе областей и районов, проблем и достижениях будут говорить в правительстве уже завтра на совещании.
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