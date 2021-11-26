ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Головченко: Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям

Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Это накануне заявил белорусский премьер Роман Головченко на совете глав правительств стран -участников Шанхайской организации сотрудничества. Заседание прошло в онлайн-формате. Беларусь как страна-наблюдатель за сохранение мира и стабильности в регионе и считает, что странам организации нужно согласованно выступать против санкций, любых проявлений диктата, односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела.

Беларусь выступает за подготовку Договора о сотрудничестве и взаимопонимании Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Документ повысил бы международное влияние двух организаций и вывел региональное сотрудничество на новый уровень.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все