Головченко: Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям

Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Это накануне заявил белорусский премьер Роман Головченко на совете глав правительств стран -участников Шанхайской организации сотрудничества. Заседание прошло в онлайн-формате. Беларусь как страна-наблюдатель за сохранение мира и стабильности в регионе и считает, что странам организации нужно согласованно выступать против санкций, любых проявлений диктата, односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела.