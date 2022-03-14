Головченко проводит переговоры с Мишустиным в Москве - обсуждают двустороннее сотрудничество

Двустороннее сотрудничество Минска и Москвы сегодня обсуждают премьер-министры. Роман Головченко проводит переговоры со своим коллегой Михаилом Мишустиным в российской столице. На повестке ход реализации интеграционных документов, совместный антисанкционный ответ союзников на объявленную Западом экономическую войну против России и Беларуси.

Напомним, скоординированные действия правительств двух стран в этом направлении - поручение президентов, озвученное в ходе переговоров на высшем уровне в минувшую пятницу. Главы государств были едины во мнении, что новые санкционные запреты должны стать подспорьем в развитии национальных экономик, более активной работе по импортозамещению. "Беларусь уже переориентирует часть своего экспорта с европейского рынка", - отметил премьер-министр. Роман Головченко призвал российского коллегу ускорить ряд мер поддержки Беларуси на фоне санкций. Речь о наращивании поставок отечественного машиностроения на российский рынок, переходе на новую систему ценообразования на российскую нефть, фиксации цен на газ в российских рублях и некоторых других.