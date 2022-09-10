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Головченко рассказал о масштабных раскопках на городище "Менка" следующим летом
Откуда берет свое начало летописный Минск? Ответ на этот вопрос ученые ищут до сих пор. И уже есть гипотезы, что более древнее поселение (чем то, что появилось на Немиге) было в Минской области.
Сейчас это место археологических раскопок древнего замчища. Сегодня в Городище побывал премьер-министр. Как отметил Роман Головченко, если будут научные подтверждения, то этот памятник истории будет уже республиканского значения. А вообще историческое место на реке Менка, независимо от года его образования, значимо не только для Беларуси, но и всей Восточной Европы. Параллельно здесь будет идти работа по созданию историко-археологического комплекса.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Это еще одно свидетельство того, что белорусская государственность не придуманная, не кем-то привнесенная, а исконно наша.
Как отметил премьер-министр, принято решение, что в следующем году будет усилено научное изучение памятника с точки зрения археологических раскопок. "Есть предложение, чтобы студенты всех исторических факультетов (в стране их 16) следующим летом были привлечены сюда для осуществления масштабных раскопок, которые наметили специалисты-археологи. Здесь, возможно, будут интересные находки, которые в том числе прольют свет на историю этого места, - подчеркнул Роман Головченко.
Фото:БелТА
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