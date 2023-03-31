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Головченко: Резервы для роста средней заработной платы по стране есть
Будет экономика - никакие ракеты, вооруженные террористы и прочее нам не будут страшны, а возможность прибавить в экономике есть, заявил сегодня глава государства. Премьер-министр Роман Головченко стал гостем нашей выездной студии, которая сегодня работала во Дворце Республики, и особо отметил, что за два месяца этого года экономика показала неплохие результаты работы, но есть где приумножить, в том числе и в зарплатах.
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Пенсионеры - это единственная категория, которая в прошлом году не почувствовала снижения реального уровня доходов ни на полпроцента, говорит Роман Головченко, хотя, по его словам, прошлый годбылочень сложнымиз-за высокого уровня инфляции, который где-то перекрывал рост доходов. "У остальных категорий были где-то 0,5 - 2 %. В этом году мы уже эту тенденцию переломили, в том числе благодаря затормозившейся инфляции", - отметил он.
Резервы для роста заработной платы есть, заявляет премьер-министр и поясняет: "Там, где государство может влиять, этот вопрос решаем, но мы же смотрим на частный сектор экономики. Там тоже есть резервы для роста заработной платы. Мы видим это по дивидендам, которые платятся, по заработной плате топ-менеджеров. Мы не претендуем на их зарплату. Но, как сегодня сказал Президент, главное - справедливость. В этом секторе экономики немалое количество людей работает. Так что резервы для роста средней заработной платы по стране есть", - подытожил он.
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