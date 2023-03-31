Головченко: Резервы для роста средней заработной платы по стране есть

Будет экономика - никакие ракеты, вооруженные террористы и прочее нам не будут страшны, а возможность прибавить в экономике есть, заявил сегодня глава государства. Премьер-министр Роман Головченко стал гостем нашей выездной студии, которая сегодня работала во Дворце Республики, и особо отметил, что за два месяца этого года экономика показала неплохие результаты работы, но есть где приумножить, в том числе и в зарплатах.

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Пенсионеры - это единственная категория, которая в прошлом году не почувствовала снижения реального уровня доходов ни на полпроцента, говорит Роман Головченко, хотя, по его словам, прошлый годбылочень сложнымиз-за высокого уровня инфляции, который где-то перекрывал рост доходов. "У остальных категорий были где-то 0,5 - 2 %. В этом году мы уже эту тенденцию переломили, в том числе благодаря затормозившейся инфляции", - отметил он.