Головченко: Рост производства в промышленности и сельском хозяйстве составил 8 %

Премьер-министр Роман Головченко назвал топ-3 тем, которые обсуждались накануне во время разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Первая - это доклад Президенту об итогах работы экономики за пять месяцев, ожидаемые результаты полугодия и видение всего года, - пояснил Роман Головченко. - Вторая - доклад Президенту по некоторым поручениям, которые давались им ранее. В том числе публично озвучивались в части корректировки, подходов или модели жилищной политики страны, кредитование населения на приобретение отечественных товаров, выполнение поручения по данным на совещании по развитию села. Третья - развитие молочно-товарных комплексов, свиноводства, других важных агропромышленных сфер и в целом результаты работы АПК, экспорта продовольствия из Республики Беларусь".

Повестка беседы была обширной. Президент живо интересовался, давал по ходу определенные поручения, высказывал свою точку зрения. В целом, считает премьер-министр, доклад был результативным.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года, ВВП за 5 месяцев 2024-го выше на 5,2 %. Традиционные лидеры - промышленность и сельское хозяйство. Рост производства в обеих отраслях на уровне 8 %. Инвестиции прибавили почти 10 %. Чуть больший рост показали реальные доходы населения. Инфляция в пределах прогноза с начала года - 2,8 %.

Промышленность остается драйвером развития. Но есть ли показатели, которые еще не достигнуты? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, считает глава правительства.

Мы еще с прошлого года внедрили систему еженедельного контроля за выполнением доведенных заданий абсолютно всеми отраслями экономики как по товарам, так и по услугам. У меня на столе каждую субботу достаточно увесистая стопка отчетов с "красненькими" и "зелененькими" отчетами. Роман Головченко

"Красные" - это значит, не дотягивают, "зеленые" - выполняют.

"Но могу с удовлетворением отметить, что в этом году "зеленых" гораздо больше, - констатировал Роман Головченко. - Конечно, есть определенные недоработки. Есть те, кто перевыполняет или выполняет доведенные задания. Есть те, кто не дотягивает".